ZTE FC: Szánthó Regő és Koszta Márk is maradandót alkotott

Keddi sikerével a ZTE FC NB I.-es labdarúgócsapata szinte már csak egy lépésre került attól, hogy bebiztosítsa további élvonalbeli tagságát, ám ahogy Waltner Róbert vezetőedző a keddi, Budafok elleni kiütéses (5-0) győzelem után fogalmazott, addig nincs hátradőlés…

Ezt ne hagyja ki! Kocsis: Gyurcsány sosem szerette, ha szembesítik a bűneivel

Nem is lehet, hiszen maradt hátra három forduló a bajnokságból, azalatt pedig még lehetnek feltámadások, meglepetések és bukások is, de remélhetőleg a ZTE FC most már tényleg begyűjti azt a pontmennyiséget, ami szükséges a további NB I.-es tagsághoz. Kedden a Budafok elleni találkozót olyan egyértelműen és biztosan hozta, ami mindenképpen okot, reményt ad arra, hogy innen már nem hibáznak az egerszegiek. Elég lesz ehhez most már egy győzelem is, hiszen a Diósgyőrt is megelőzi.

Abban bíztak a zalai hívek és a csapat is, hogy sikerül megnyerni ezt a találkozót, de arra talán senki nem fogadott volna, hogy ilyen különbséggel. Persze, ennek is megvolt a háttere, kezdve azzal, hogy Koszta Márk lélektanilag jó pillanatban, az első félidő hajrájában két perc alatt duplázott, és volt egy gólpasszal felérő átlépése, ami után Artem Favorov megszerezte a negyedik zalai találatot. De mennyire volt tudatos ez?

– Szoktuk alkalmazni ezt a megoldást is, de láttam, hogy ott van Favorov, aki szólt is, hogy jó neki, és nagyon szépen belőtte a labdát, ami nem volt könnyű – utalt Koszta Márk a második félidei megoldására, aki persze az elsőben alkotott inkább „maradandót” a két egymás utáni találatával. – A büntető, ami egyébként jogos volt, a legjobbkor jött, hiszen addig nem sok minden történt. Hiába voltunk agresszívebbek ellenfelünknél, tipikus kiesési rangadóhoz illő játék folyt a pályán. Utána jól eltaláltam a labdát, valakinek a vádliján gellert kapott, így még jobban sarokra ment, de lehet, hogy enélkül is a hálóban kötött volna ki. Nagyon jól jött a győzelem, de megtanultam, hogy addig jó minden, amíg a saját kezünkben van a sorsunk. Ez most is igaz, a mostani siker önbizalmat adhat a csapatnak és lökést is.

Ahogy Koszta Márk is megjegyezte, a büntető kulcsjelentőségűnek számított, amit az a Szánthó Regő harcolt ki, aki a ZTE harmadik gólját szerezte, méghozzá éles szögből, balról, és sokan úgy vélték, inkább beadásnak szánta azt a labdát, ami a bal felsőben kötött ki. A ZTE FC középpályása minden kérdésre választ adott…

– Kaptam egy nagy könyököst, szerintem ez mindenhol szabálytalanság, a pálya bármely részén – emlékezett vissza Szánthó Regő a büntető előtti szituációra, akit Marko Nikolic talált el. A góljáról pedig megvolt a határozott véleménye… – Egy pillanatra azt gondoltam, hogy beadom a labdát, de láttam, hogy bent megvannak a védők, a hosszú sarok pedig üresen maradt, úgyhogy inkább kapura lőttem.

Szánthó Regő a gólja után a kispadhoz futott, ahol Waltner Róbert vezetőedző is nagyon örült a találatnak, de a fiatal játékos elárult egy ma még „titkot” is…

– Masszőrünkkel, Peszleg Ádámmal megbeszéltünk egy gólörömöt, ha betalálok a kapuba. Amit egyébként meg is csináltunk, ám azt nem mutatta a kamera, de nem baj, legközelebb újra megcsináljuk.

A „legközelebb”, vagyis a következő mérkőzés szombaton lesz, amikor a ZTE FC a Puskás FC vendége lesz. Szánthó Regő legutóbb ott is lőtt egy szép gólt, sőt azt a találatot az NB I. legszebb góljának választották meg október hónapban.