ZTE FC–Puskás FC: vasárnap esti randevú

Napra pontosan három hónap után tér vissza a labdarúgó NB I Zalaegerszegre. Március 7-én rendeztek ugya­nis utoljára bajnoki fordulót a ZTE Arénában, amikor az FTC volt a vendég, vasárnap pedig 18.55 órától a Puskás Akadémia FC érkezik, a ZTE FC szempontjából újra egy nagyon fontos találkozón.

Március 7-én egész jó kis meccs kerekedett az 1-1-es döntetlent hozó ZTE FC–FTC találkozóból, hogy aztán Márton Gábor együttese elutazzon Debrecenbe és egy remek 3-0-s győzelemmel térjen haza. Aztán jött a szünet a vírushelyzet miatt, de múlt pénteken a ZTE FC folytatta a sikerszériáját, hiszen Kaposváron 6-0-ra nyert. Az elmúlt egy hétben sok szó esett erről a győzelemről és a csapatnál is megemlékeztek róla – derült ki Márton Gábor szavaiból.

– Annyit foglalkoztunk vele, amennyit szükséges volt, és egy idegenbeli hat-null után az ember érthetően nem a negatívumokat keresi – mondta a kék-fehérek vezetőedzője, amikor az újabb találkozó előtt megkerestük. – Megnéztük a gólokat, mindenkinek nagyon tetszettek.

Márton Gábor azt azért megemlítette, hogy lutri volt, miként jönnek ki a kaposvári találkozóból, hiszen hosszú szünet után játszottak újra tétmeccset. A következő ellenfélről, a Puskás FC-ről a szakvezető elmondta, előrébb tart mint ők, „jó csapat, de mi sem vagyunk rosszabbak”. Múlt pénteken a hátvédek – elsősorban Tamás Krisztián, de Bolla Bendegúz is – remekül segítették a támadásokat, elöl pedig a Radó András, Bőle Lukács, Barczi Dávid hármas ellenállhatatlanul futballozott. Arra, hogy a szakvezető vasárnap mennyiben vár más találkozót, szintén rákérdeztünk.

– Az, hogy milyen és mennyi helyzet lesz, csak a meccsen derül ki – válaszolta Márton Gábor. – Megjósolni ezt nem is lehet, az biztató, hogy az elöl játszók remek állapotban vannak. Egy hét állt rendelkezésre, hogy felkészüljünk, az igazi sorozatterhelés viszont ezután jön, amikor már hétközi találkozókat is játszunk. Bízom a jó eredményben, de hátul is stabilnak kell maradnunk, hiszen a Puskás FC rendelkezik remek támadókkal. A helyzetünk most annyiban változott, hogy a saját kezünkbe került megint a sorsunk. Ha szerezzük a pontokat, akkor magunk mögött tartjuk a riválisainkat, függetlenül attól, hogy ők mit játszanak.

És akkor nézzük, kik nem lehetnek ott a pályán. A Puskás FC-ből Szolnoki Roland sárga lapok miatt hiányozni fog, Yoell van Nieffet pedig a múlt heti FTC elleni találkozón kiállították. A ZTE FC-ből nincs hiányzó lapok miatt, azonban Barczi Dávid sérüléséről Márton Gábor úgy fogalmazott: az orvosi vélemények szerint vasárnap még nagy lenne

a veszélye a rásérülésnek, így várhatóan nem lesz a keretben. A keretben lesz viszont már Bedi Bence, aki visszatérhet, ám az, hogy a kezdőcsapatban kap-e helyet, majd vasárnap derül ki.

A szezon során eddig kétszer találkozott egymással a ZTE FC és a Puskás FC: augusztusban Egerszegen 1-1-re végződött kettejük párharca, decemberben Felcsúton a ZTE FC 1-0-ra győzött.

A ZTE FC elkerült a kieső helyről, a forduló előtt a nyolcadik helyről várta az újabb játéknapot. A DVSC–Kaposvár találkozót pénteken lapzárta után rendezték.

A 27. forduló további programja. Szombat: Mezőkövesd–Paks 16.55, Fehérvár FC–Kisvárda 19.00, Újpest FC–Bp. Honvéd 21.05. Vasárnap: ZTE FC–Puskás FC 18.55, Ferencváros–Diósgyőr 21.05.

Az egerszegi szurkolókat érintő információ, hogy online lehet jegyet vásárolni a meccsre. Továbbá a találkozó napján, vasárnap 9 és 12 óra között, valamint két órával a mérkőzés kezdete előtt a pénztárakban is jegyhez juthatnak a drukkerek. Az előírt távolságtartás miatt maximálisan 2300 néző lehet ott a helyszínen.