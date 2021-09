ZTE FC: péntek esti randevú a Pakssal

Visszatér az NB I., hiszen a múlt heti kupaforduló miatt nem rendeztek mérkőzéseket a hazai élvonalban. A 7. forduló ráadásul Zalaegerszegen veszi kezdetét, méghozzá pénteken 20 órakor, amikor a ZTE FC a Paksi FC-t fogadja, melyet már nagyon szeretne legyőzni...

Ezt ne hagyja ki! Csaknem 25 milliót keresett Karácsony jogtalanul

A Paksnak jelenleg kétszer annyi pontja van (10), mint a ZTE FC-nek (5), de így, a bajnokság elején ez még nem jelent „vészes” különbséget. A rosszabb az lenne, ha mondjuk hét fordulóval a bajnokság vége előtt állna fenn ez a helyzet… Nos, öt pont a különbség, de ez is mutatja, hogy a szezon eleje a tolnaiaknak sikerült valamivel jobban, akik továbbra is azt a nyílt futballt játsszák, ami korábban is jellemző volt rájuk.

Ami viszont érdekes, hogy a Paks, amióta az élvonal tagja – vagyis 2006 óta –, még nem nyert bajnoki találkozót a ZTE Arénában. Nem véletlenül nyilatkozta Böde Dániel az újabb egerszegi összecsapásuk előtt, hogy csupán egyszer, egy Ligakupa-találkozón nyertek Egerszegen. Jól emlékezett a korábbi válogatott támadó. A kilenc Egerszegen megvívott ZTE–Paks összecsapáson öt ZTE-siker mellett négy döntetlen született. A négyből két döntetlen pedig a két legutóbbi találkozón, és mindkettő abból a szempontból is emlékezetes, hogy az utolsó pillanatban születtek a paksi gólok… Tavaly júniusban (3-3) a 92., idén januárban (4-4) pedig a 94. percben egyenlítettek. A két csapat legutóbbi összecsapása is remivel végződött (1-1) Pakson még áprilisban.

A hazai statisztikából kiindulva tehát a ZTE FC-nek bizakodnia lehet, de majd péntek este kiderül, hogy Waltner Róbert csapata érvényesíti-e a hazai pálya előnyét. Mindenesetre a Paks egyértelműen a sebezhetőnek vélt ZTE-védelmet próbálja majd támadni, ehhez megvannak a játékosai, és Bognár György vezetőedző is ezt a stílust forszírozza.

Az biztos, hogy Waltner Róbertnek meg kell szerveznie a védelmet, és kérdés, hogy a korábbi sérültek közül ki épül fel. Zimonyi Dávid két gólt szerzett a Vác elleni győztes (4-0) kupameccsen, majd az ő duplájával hozott el egy pontot a ZTE FC II. szerdán Agárdról, az NB III.-as fordulóban. A héten tehát Zimonyiban benne van a gól, de Skribek Alen, Josip Spoljaric és ha újra bevethető lesz, akkor Eros Grezda is támadhatja a paksi kaput. A ZTE FC számára két hazai találkozó jön, hiszen a Paks után a jövő hét végén az MTK lesz a vendég. Ezen a két mérkőzésen lehetne annyi pontot gyűjteni, hogy a folytatásban ha nem is nyugodtan, de felszabadultabban játszhassanak a zalaiak.

A szurkolók támogatása természetesen most is fontos lenne, és a ZTE FC játékosai bíznak abban, hogy ismét megkapják a segítséget a lelátóról. A stadion jegypénztára péntek reggel 9 órától a kezdésig nyitva tart, és online is megvásárolhatók a belépők.

A labdarúgó NB I. OTP Bank Liga 7. fordulójának nyitómeccsét tehát Zalaegerszegen rendezik, a zárómérkőzés pedig a vasárnap esti Ferencváros–Újpest örökrangadó lesz. Az utóbbi években óriási a különbség a két fővárosi csapat között, így mérkőzéseik elsősorban a presztízs és a múlt miatt számítanak rangadónak. Az FTC szerdán pótolta a Fehérvár FC elleni korábbról elhalasztott mérkőzését, és az FTC Mmaee 83. percben szerzett találatával elvitte a három pontot Fehérvárról.

Az NB I. 7. fordulójának műsora:

Péntek: ZTE FC – Paksi FC, 20.00.

Szombat: MTK Budapest–Mezőkövesd 14.45, Gyirmót FC – Budapest Honvéd 17.00, MOL Fehérvár FC–Puskás Akadémia FC 19.30.

Vasárnap: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC 14.15, Ferencvárosi TC–Újpest FC 17.00.