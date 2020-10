ZTE FC: Pakson két támadófutballt játszó csapat találkozik

A magyar futball, pontosabban az NB I. visszatér, hiszen a válogatott találkozói miatti szünetet követően az élvonal 7. fordulója következik a hét végén. A ZTE FC vasárnap (14.30) Paksra látogat, az ellenfél ezúttal több szempontból is érdekes.

Elsősorban azért, mert Könyves Norbert visszatér ahhoz a csapathoz, amelytől a nyáron Zalaegerszegre szerződött. Ráadásul a kék-fehérek támadója pozitív élményekkel telve várhatja ezt az összecsapást. Könyves Norbert két időszakot is eltöltött a Paks együttesénél, legutóbb 2019 tavaszától ez év nyaráig erősítette a tolnaiakat. Az pedig, hogy a 31 éves csatárt még ellenfélként is ünnepelni fogják, szinte bizonyos, főleg azok után, hogy a magyar válogatottban bemutatkozva múlt vasárnap győztes gólt szerzett Szerbia ellen.

Könyves pénteken edzett először újra a ZTE FC-vel, amely szeretné idegenből elhozni a három pontot, de ez a feladat nem lesz egyszerű.

A Paks edzőváltáson esett át, immár Bognár György vezetésével a legutóbbi két mérkőzést (otthon az MTK, idegenben a DVTK volt az „áldozat”) megnyerték a tolnaiak. Támadófutballt játszanak, az elmúlt két hétben tovább gyakorolhatták azt a stílust, amelyet a ZTE FC is kedvel. Az egerszegieknél a sérültek lassan felépülnek, Szépe János már bevethető, és bíznak abban is, hogy a Honvéd ellen megsérült Babati Benjamin is hadra fogható lesz. Tajti Mátyás teljes értékű munkát végez, ám ő sokat kihagyott.

– Nehéz összecsapás előtt állunk, de ezzel nem mondok újat – kezdte az esélylatolgatást pénteken Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője. – A Paks az edzőváltás után jó periódusba került, biztos, hogy tele vannak önbizalommal, ettől függetlenül megpróbáljuk a saját játékunkat ráerőltetni az ellenfélre. Szerintem látványos, izgalmas meccs is lehet ebből, mert mindkét csapat támadó felfogásban futballozik. Remélem, ebből mi jövünk ki jobban.

A ZTE FC a legutóbbi mérkőzését idehaza elveszítette a Honvéd ellen, ami után esett néhány szó a rögzített játékszituációk utáni megingásokról. A csapat a jövőben természetesen próbál ezekre jobban felkészülni, de…

– A futballnak ezt az elemét nehéz gyakorolni, hiszen az ellenfél játékosait nem tudjuk elhívni az edzésre… – jegyezte meg Boér Gábor.

– Természetesen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy jobban figyeljünk, összpontosítsunk ezeknél. Nem gondolom, hogy a játékunkkal gond lenne, a támadófutballt erőltetjük, és eredményesek is voltunk, több élvezhető meccset is játszottunk. Bármennyire is szeretnénk, minden meccset nem tudunk megnyerni, de megyünk tovább, a hibákat próbáljuk kijavítani, a jó dolgainkat pedig megtartani.