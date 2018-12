ZTE FC: Nem lesz nagy mozgás a téli időszakban

Végül nem jött össze a ZTE FC csapatának, hogy a labdarúgó NB II-ben az élen teleljen, azonban a második helyezéssel is feljutó helyen áll. Ami az eredeti elképzeléseknek is megfelel, de kár volt a vasárnapi csákvári vereségért (2-1), amin lassan nem is kell csodálkozni…

Merthogy, valami tényleg lehet abban, hogy a Csákvár ellen nem megy a ZTE FC-nek. Nem tudni, van-e még olyan csapat a mezőnyben a ZTE FC számára, amely ellen negatív az örökmérlege, de gyaníthatóan nincs sok. Mindenesetre a Csákvárral az NB II-ben eddig lejátszott 12 mérkőzésen hatszor született csákvári siker, három találkozó döntetlennel ért véget, három sikert pedig a ZTE FC jegyez. Ráadásul a csákváriak mindig akkor törtek borsot az egerszegiek orra alá, amikor a kék-fehéreknek nagyon kellettek volna a pontok.

Ahogy vasárnap is ez történt. Azonban nincs mit szépíteni rajta, a ZTE FC az 1. percben szerzett vezetése után, nem tudni miért, de nem tudta azt a futballt játszani, amit ebben a helyzetben kellett volna. Dobos Barna, az együttes szakvezetője is erre gondolhatott, amikor úgy fogalmazott: nem volt meg a kellő rutin és a kellő számú jó egyéni teljesítmény ahhoz, hogy a folytatásban az ő akaratuk szerint alakuljon a játék. A Csákvár ugyanis az első félidőben sokkal jobb volt, a második 45 percben viszont – annak is a második felében – már a ZTE FC támadott többet, de nem sikerült a pontszerzés.

A szakvezető valamennyire kényszerhelyzetben is volt, hiszen a „fiatalszabály” miatt ezúttal a megszokottól eltérő posztokon szerepeltetett 20 év alatti labdarúgókat (Horváth Krisztofer, Szabó Patrik). A cseréknél is figyelni kellett erre, így a szünetben Babati és Hudák is lejött a pályáról, bár előbbi eleve sérüléssel bajlódott. Végül nem jött a gól, amivel pontot szerezhetett volna a ZTE FC, így a második helyen telel, két ponttal a Gyirmót mögött, de ugyanannyival, mint a harmadik Kaposvár. Azaz feljutó helyen áll a ZTE FC, és a tavasszal is harcban lesz az élvonalért.

Ahogy már megírtuk, Bobál Gergely a Csákvár csapatától a ZTE FC-hez igazol, s ahogy véget ért a vasárnap esti mérkőzés, az egerszegi klub ezt hivatalosan is bejelentette. A részletekkel kapcsolatban megkerestük Sallói Istvánt, a ZTE FC sportigazgatóját, aki elmondta, hogy a játékossal egyelőre 2019. nyaráig kötöttek szerződést, a Csákvárral pedig megegyeztek a kivásárlási árról. Azért addig, hiszen a nyárig eldől, hogy lesz-e NB I, és az is, hogy Bobál (aki két éve egy szezont már eltöltött a klubnál és 12 gólig jutott) mennyire tud beilleszkedni a csapatba. A sportigazgatót arról is kérdeztük, hogy milyen változások várhatók még a télen.

– Túl nagy mozgást nem tervezünk a keretben. Van még pár jelölt, akivel egyeztetünk, s lehet távozó is, de eleve rövid lesz a szünet és a felkészülés is. Sok változás emiatt sem várható – mondta Sallói István.

A ZTE FC január 3-án kezdi meg a felkészülést, az első tavaszi forduló időpontja pedig február 3., amikor a Győr érkezik Egerszegre. Annyit még megtudtunk, hogy a tervezett törökországi edzőtáborról a napokban születik majd döntés.

