ZTE FC: megérdemelt pontszerzés

Hazai pályán kezdte meg szereplését a ZTE FC NB i.-es labdarúgó csapata a 2021-2022. évi bajnokságban és nem éppen könnyű ellenféllel szemben, ugyanis a bajnoki címért ismét harcba szálló MOL Fehérvár FC érkezett a zalai megyeszékhelyre.

Vezetett is a vendégcsapat, de a ZTE FC megmentette az egyik pontot magának.

ZTE FC – MOL Fehérvár FC 1-1 (0-0)

Zalaegerszeg, 1965 néző. Jv.: Andó-Szabó (Kóbor, Horváth Z.).

ZTE FC: Demjén – Serafimov, Kálnoki-Kis, Bobál D., Gergényi – Halilovic – Babati (Meshack, 76.), Bedi, Tajti (Szalay, 81.), Koszta – Zimonyi (Skribek, 63.). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Fehérvár FC: Kovácsik – Stopira, Musliu, Rus, Fiola – Alef, Nego – Petrjak (Szendrei, 79.), Bárdai, Heister – Nikolic (Szabó L., 85.). Vezetőedző: Szabics Imre.

Gólszerzők: Babati (68.), illetve Dárdai (47.).

Sárga lap: Tajti (5.), Halilovic (12.), Serafimov (45.), Bedi (75.), illetve Nego (24.), Heister (56.), Musliu (90.).

A bajnoki nyitány napjára megérkeztek a zivatarok is az országba, amiből Zalaegerszeg sem maradt ki. A mérkőzés előtti órákban többször is leszakadt az ég, így az a kezdésre látható volt, hogy a vizes talaj is tényező lehet a mérkőzésen. A játékvezetői csapat jóval a kezdés előtt akkurátosan megvizsgálta a játékteret, de rögtön a kezdés után egyértelművé vált, hogy alaposan átázott a talaj a rengeteg csapadéktól.

Ez is óvatosságra inthette a csapatokat. A ZTE játékán érződött, hogy nem akar nekiugrani az ellenfélnek (de nem is állt be védekezni), hiszen a fehérvári csapatot olyan játékosok alkotják, akik bármikor képesek büntetni egy-egy hibát. Negyed óra után aztán kellőképpen feltérképezhették egymást a felek, ugyanis egyre több lett a támadás és az akció. A 20. percben Nikolic a jobb kapufától két méterre alig helyezett mellé, addig ez volt a legnagyobb helyzet.

Az egerszegiek türelmesek és fegyelmezettek voltak, a 23. percben Zimonyi alig fejelt mellé egy balról érkező beadást. Ez legalább akkora helyzet volt mint a fehérvári. Nem volt egyszerű dolga a pályán lévőknek, de egyre több lett a fehérvári támadás. A 34. percben Nikolic kapott labdát és lépett ki középen, ám Demjén remek kijövetellel hárította a válogatott támadó próbálkozását. Babati és Stopira fejelt össze, mindkettejüket ápolni kellett, de szerencsére tudták folytatni a játékot. Ami a körülményekhez képest nem volt unalmas, a Fehérvár FC a félidő hajrájára fölényben futballozott, de nem tudott gólt szerezni.

Változatlan összetételben folytatták a csapatok és változatlanul esett… A 47. percben pedig már vezetett a Fehérvár FC. Szöglethez jutotta vendégcsapat, ami után Alef passzolt vissza, középről, 18 méterről pedig Dárdai ballal úgy lőtt a kapuba, hogy a labda jókora kiflit írt le. Nagyon eltalálta, 1-0. Új helyzet állt elő, az látszott, hogy az egerszegiek nagyon akarnak, ám nem tudták zavarba hozni a vezetése birtokában még magabiztosabbá váló vendégcsapatot. A ZTE legnagyobb gondja az volt, hogy nem tudott helyzetet kialakítani, egészen a 68. percig.

Ekkor Kovácsik középre öklözta a labdát, Babati testében elakadta labda, aki 6 méterről úgy lőtt a kapuba, hogy a visszavetődő kapus kezét még érintette a labda, 1-1. Kicsit várni kellett még a „hitelesítésre”, hiszen bemutatkozott a VAR idehaza is, de a gól az gólt volt! A ZTE-t érezhetően feldobta az egyenlítés, Waltner Róbert pedig cserélt, a Lendváról visszatért Meshack is bemutatkozhatott. A kérdés az volt, hogy el tudja-e ezek után bárki dönteni a találkozót.

Nem tette meg senki, ami után fogalmazhatunk úgy, hogy megérdemelten szerzett pontot a ZTE FC.

A meccs végén így nyilatkoztak:

Waltner Róbert: „ Igazságos a döntetlen. Az első félidőben talán több helyzete volt az ellenfélnek, de akadt nekünk is. Készültünk rá, hogy a Fehérvár milyen formában játszik, és jól reagált erre a csapat. Sokat tettünk az egyenlítésért, ami örülök, hogy sikerült.”

Szabics Imre: „AZ elmúlt két hét történései után pozitívan reagált a csapat. Nyilvánvaló, hogy sokat kell még tennünk azért, hogy az ilyen mérkőzéseket korábban lezárjuk, hiszhen mg voltak erre a lehetőségeink.. Ez most így alakult de legközelebb az ilyen meccseket már megnyerjük.”