ZTE FC: Kiss Máté műtéten esett át, nem lesz csapatuk a megyeiben

Egyelőre pihenőjüket töltik a ZTE FC élvonalba jutott labdarúgói, akik közül Kiss Máté kisebb műtéten is átesett, a csapat vezetői pedig dolgoznak az erősítéseken.

Kiss Máténak a bokaszalagjai sérültek meg a szezon utolsó részében, kihasználva a pihenőt, kisebb beavatkozáson jutott túl a csapat alapembere – tájékoztatott bennünket Sallói István a ZTE FC sportigazgatója. Kiss Máté felkészülése nincs veszélyben, dr. Dobos Barna vezetőedző június 24-re írta elő az első edzést csapatának.

A csapat vezetői közben gőzerővel dolgoznak az erősítéseken, s mint megtudtuk, közel vannak a megállapodásokhoz, s ezek hamarosan már bejelentésre is kerülhetnek. Mint korábban megírtuk, eddig 13 szerződtetett játékossal rendelkezik az NB I-be jutott csapat. Az NB II-es bajnok együttes tagjai közül, akiknek lejárt a kölcsönadási szerződése Bolla Bendegúz esetében a Vidi FC-vel folynak a tárgyalások, Gergényi Bence esetében pedig a Bp. Honvéddal a folytatásról. Szemerédi Norbert kapusnak is lejár a szerződése, vele szintén egyeztetnek a klub vezetői.

Sallói István azt is elmondta, hogy várják az NB I-es sorsolást. A ZTE FC azt szeretné, ha irányított lenne mindez, vagyis szeretnék, ha az első fordulóban itthon kezdhetnének augusztus 3-án, lehetőleg a Ferencváros ellen, de erre az MLSZ-nek is áldását kellene adnia.

Rákérdeztük arra is, hogy a ZTE FC döntött-e egy, a megyei bajnokságban szereplő csapat indításáról. Sallói István elmondta, erről a tervükről most lemondtak, mert a szükséges játékoskeret kialakítása most még állt össze, de egy év múlva már elképzelhető, hogy a megyei I. osztályban lesz csapatuk.