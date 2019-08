ZTE FC: hét év után újra NB I-es hazai találkozó jön

A ZTE FC NB I-es labdarúgócsapata gőzerővel készül, hiszen hét év után az első NB I-es hazai mérkőzését játssza szombaton (19.30) a Puskás Akadémia FC ellen. Megérkezett a válogatott Stieber Zoltán játékengedélye, aki bemutatkozhat a ZTE színeiben.

Ráadásul nem csak a kék-fehéreknél debütálhat, hiszen a 26-szoros válogatott Stieber Zoltán élete első NB I-es meccsét játszhatja: profi pályafutása során eddig csak külföldön szerepelt. A ZTE FC–Puskás FC találkozó iránt nagy az érdeklődés, ami elsősorban a kék-fehérek hazai bemutatkozásának és annak szól: 2012 után újra NB I-es mérkőzést rendeznek a ZTE Arénában.

Közben közeleg az átigazolási időszak vége, Sallói István sportigazgatót arról kérdeztük, vannak-e még terveik.

– Nem zártuk le az átigazolást, még egy támadó játékost keresünk, de ha mégsem sikerül most megfelelő labdarúgót igazolnunk, akkor majd a télen – mondta a sportigazgató, aki annyit még elmondott, hogy tovább tesztelik a náluk vendégeskedő afrikai játékosokat is. – Átigazolási politikánk az, hogy csak olyan labdarúgókat hozzunk, akik erősítést jelentenek. Összességében viszont a kulcspozíciókba jól sikerültek az igazolásaink. Stieber Zoltán érkezésével pedig elkezdődött egy olyan csapatépítés, amihez éppen egy ilyen labdarúgó kellett. Annyit még el kell mondani: az igazolásnál figyelembe kellett vennünk az MLSZ nyáron életbe lépett szabályozóit. A plusz ösztönzők érdekében éves szinten mi is tartani akarjuk, hogy hét magyar játékos mindig a pályán legyen.

Három mérkőzésen már túljutott a ZTE FC. Azt kérdeztük Sallói Istvántól, hogy elégedett-e az eddigiekkel.

– Azt mondom, hogy többet kaptunk, mint vártunk – válaszolta a sportigazgató. – Ezt úgy értem: sok nem várt tényező miatt hányattatott volt a felkészülésünk. Ehhez képest a csapat az első két meccsen a vereségek ellenére is jó teljesített. Úgy gondoltuk, hogy a Kaposvár elleni meccsre érkezünk meg az NB I-be, ami így is történt. Most egy nagyon megerősödött Puskás FC érkezik hozzánk. Kaposváron fantasztikusak voltak a szurkolóink, most végre itthon játszunk. Jó lenne, ha szépen megtelnének a lelátók.