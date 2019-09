ZTE FC: hat gól, Bobál Dávid is bemutatkozott

A hidegfront elvonult, kedden délután már napsütésben és a korábbiaknál kellemesebb időben játszott felkészülési mérkőzést a ZTE FC labdarúgó csapata. Az ellenfél a szlovén II. osztályú Lendva volt, az egerszegi csapatban pedig pályára lépett a legfrissebb igazolás, Bobál Dávid is.

A hét végén nem rendeznek bajnoki találkozót, a ZTE FC NB I-es csapata legközelebb majd szeptember 14-én, Diósgyőrben lép pályára. Ehhez kapcsolódik az a keddi hír, hogy a miskolciak elköszöntek az együttes spanyol vezetőedzőjétől Fernando Fernandeztől. A váltás már a levegőben lógott, hiszen a Diósgyőr öt forduló után az utolsó helyen áll, sajtóértesülések szerint az utód Feczkó Tamás lehet.

Ennyit a következő ellenfélről. Kedden a szlovén II. osztályú Nafta Lendava, gyakorlatilag a ZTE FC testvércsapata szerepelt Egerszegen. A Marian Sluka által irányított szlovének hat forduló után negyedikek a bajnokságban.

ZTE FC – Nafta Lendava 6-1 (3-1)

Zalaegerszeg, 200 néző.

ZTE FC. I. félidő: Köcse – Szépe, Bobál D., Sebestyén, Gergényi – Golodiuk, Kiss M. – Meschak, Ikoba, Hudák – Bobál G. II. félidő: Szemerédi – Golodiuk, Lesjak, Devecseri, Tamás K. – Kocsis, Bedi – Radó, Mitrovic, Stieber – Grumic. Vezetőedző: dr. Dobod Barna.

Gólszerzők: Hudák (5.), Ikoba (18., 38.), Radó (74., 83.), Grumic (88.), illetve Zalik (26.).

A ZTE FC keretéből hiányzott Bolla Bendegúz és Demjén Patrik, akik jelenleg mindketten az U21-es válogatottal készülnek, Barczi Dávid pedig ezen a találkozón pihent. Örömteli módon a nyáron operált Kiss Máté újra beszállt a játékba, és bemutatkozott Bobál Dávid, akit a klub vasárnap szerződtetett. Az első félidőben a ZTE FC kétgólos előnyt szerzett (Ikoba duplázott), a második 45 percre az úgynevezett alapcsapat érkezett, volt ekkor is egy duplázó Radó személyében és Grumic is betalált. A mérkőzés egészében a ZTE többet támadott, de a Lendvának is voltak lehetőségei, például két kapufája is.