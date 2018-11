ZTE FC: Győzelem Budafokon

A labdarúgó NB II 17. fordulójában a ZTE FC a Budafok vendége volt és a zalaiak a győzelem reményében léptek pályára és biztosan szerezték meg a három pontot, noha a találkozó végére felhozták az ellenfelet.

Budafoki MTE – ZTE FC 2-3 (0-2)

Budafok, 400 néző. Jv.: Nagy N. (Márkus T., Legeza).

Budafok: Balogh P. – Margitics, Króner, Oláh B., Lakatos (Gohér, 46.) – Fekete, Khiesz (Vankó, 56.), Vass M. – Boros (Pölöskei, 56.), Kercsó, Kovács D. Vezetőedző: Csizmadia Csaba.

ZTE FC: Zöldei – Kónya K., Kiss M., Devecseri, Gergényi – Bedi, Madarász – Babati (Kulcsár, 75.), Hudák, Barczi (Horváth K., 78.) – Gajdos (Novák, 86.). Vezetőedző: Dobos Barna.

Gólszerzők: Kovács D. (70.), Pölöskei (91.), illetve Madarász (21.), Hudák (39.), Gajdos (46.).

Sárga lap: Kovács D. (35.), illetve Devecseri (72.), Kulcsár (89.).

A kieső helyen tanyázó Budafok ellen nem készülhetett nyugodtan a fordulót a második helyről váró ZTE FC. A zalaiaknál eltiltások és sérülések tizedelték meg a keretet, de persze esélyesebbnek számított így is a házigazdánál. Sok időt nem szenteltek a csapatok az ismerkedésre, így a 6. percben Boros az ötös sarkán hagyott nagy helyzetet. Öt perccel később pedig Barczi futott el a bal oldalon, és éles szögből leadott lövése elsuhant a gólvonal előtt. A ZTE FC átvette a játék irányítását, többet kezdeményezett, sokat futtatva a labdát a széleken. A 21. percben is egy ilyen akcióból született meg a vezető gólja. Barczi a jobb oldalon szépen futott le az alapvonalig, visszaadott labdáját pedig Madarász középről, 8 méterről helyezte a kapu közepébe, 0-1. A ZTE FC csapatát elkísérő 30-40 fős tábor azonnal rázendített, és az egerszegiek igyekeztek is nyomást helyezni a Budafokra. A vendéglátóknak tulajdonképpen semmi veszíteni valójuk nem lett volna akkor sem, ha mondjuk „nekiugranak” a zalaiaknak, ehelyett óvatosnak tűnt a játékuk. Még akkor is, ha a 30. percben a zalai kapufát csattant a labda, ám ez is csak úgy történhetett meg, hogy egy beívelésnél Devecserit hátulról lökték és a fejéről a keresztlécre vágódott a labda. Ami egyébként gól lett volna, ha bemegy, mert a játékvezető nem jelzett szabálytalanságot… A 35. percben Króner nem értette meg társával magát, a volt egerszegi egyszerűen otthagyta a labdát kettejük között, Babati rácsapott, de 10 méteres lövése a kapusban akadt el. Óriási gólszerzési lehetőség volt. A következő helyzet viszont már góllal ért véget. A 39. percben egy kifejelt labdát Hudák vett le és jobbról, a 16 os vonalától ballal nagyszerűen csavart a jobb felső sarokba, 2-0.

A második félidőt egyből góllal indította a ZTE FC: Barczi szerzett labdát, a zalai támadó lövése még megpattant Króner lábán, de oldalról érkezett Gajdos, aki 7 méterről a kapust megelőzve helyezett a kapuba, 0-3. A ZTE FC-nek tulajdonképpen már csak egy feladata maradt, hogy megnyerje a mérkőzést. Végig domináltak az egerszegiek, még akkor is, ha egy kissé hátrébb húzódtak a folytatásban, így pedig a Budafok a korábbiaknál többet kezdeményezhetett. A 67. percben Zöldesi ökléről saját kapuja felé perdült a labda, de Bedi a gólvonalról kifejelte azt. Az ellentámadásból Babati egyedül vezette a labdát a kapusra, megpróbálta elhúzni mellette, de elcsúszott, s odalett a helyzet is… Noha biztosan vezetett a zalai csapat, de alaposan visszavett a második félidőre, ami olykor a koncentráción is érződött. A 70. percben Kovács Dániel előzte meg Devecserit, aki a kiinduló kapus felett szépen emelt 14 méterről a kapuba, 1-3. Kár lett volna elrontani ezt a szépen induló mérkőzést felesleges izgalmakkal. AZ egerszegiek is érezték ezt, és összekapták magukat, Dobos Barna pedig cserékkel kezdett el frissíteni csapatán. Devecseri besárgult, ő kihagyja majd a következő, két hét múlva sorra kerülő fordulót. A 91. percben maradt még egy gól a találkozóban: Kovács ugratta ki Pölöskeit, aki 10 méterről nem hibázott, 2-3.

A ZTE FC győzött, de sokkal simábban is nyerhetett volna, ha a második félidőben nem vesz vissza ennyire, hiszen helyzeteket puskázott el és felhozta az ellenfelet.