ZTE FC–Ferencváros: a hangulat garantált, a többi már a csapatok dolga

A címbeli állítás alighanem előzetesen is igaz a vasárnapi ZTE FC–Ferencváros NB I-es találkozóra, hiszen a 2. fordulóból elhalasztott összecsapásra megtelik a ZTE Aréna, ami 11 ezer nézőt jelent. Az újonc ZTE FC hét év után fogadja ismét bajnoki találkozón a címvédő FTC csapatát, amely az Európa-ligában elért bravúros pontszerzés után érkezik a megyeszékhelyre.

Sokan – talán joggal – bosszankodtak, amikor az NB I. 2. fordulója előtt 6 ezer, már elővételben eladott jegy után az MLSZ elhalasztotta a találkozót az FTC kérésére, amely akkor az újabb BL-selejtezőjére készült. Viszont – a két klub kérését is figyelembe véve – sikerült olyan időpontot találni a ZTE–FTC meccs pótlására, amely így utólag akár ideálisnak is nevezhető. A telt ház garantált a stadionban, ráadásul a hétvégén nem rendeznek bajnoki fordulót, hiszen a Magyar Kupa küzdelmei zajlanak, így a mérkőzésre talán a vártnál is nagyobb figyelem irányul.

Még az előkészületekről. A mérkőzés eredeti időpontja előtt a ZTE FC kérésére kibővítették a vendégszektort, ám ennek feltétele volt egy biztonsági kerítés megépítése is. A munka elvégzéséhez segítséget kért a klub, ami a Horváth és Társa Kft.-től, a Tornyos és Társa Kft.-től, Kövesi Csaba zalalövői vállalkozótól, valamint a szakképzési centrum munkatársaitól érkezett. És amit a találkozó előtt is megköszön a ZTE FC.

S akkor a várható esélyekről. Azt láthattuk csütörtökön az Espanyol elleni Európa-liga­-találkozón is (1-1), hogy a Ferencváros erős csapat, hiszen kibírta a nyomást (főleg a második félidőben), az elsőben meg kifejezetten ügyesen futballozott Barcelonában. Egy hete pedig a Fradi simán nyert 4-0-ra Pakson. Amivel csak azt szeretnénk érzékeltetni: van olyan erős kerete ma az FTC-nek, hogy a kettős terhelés túlzottan ne „viselje meg”. Míg a ZTE FC csapatából eltiltás miatt hiányozni fog Devecseri Szilárd és Kocsis Gergő, vagyis két alapember.

Pénteken beszéltünk dr. Dobos Barna vezetőedzővel, és a ZTE FC szakvezetője úgy érzi, a felfokozott érdeklődés miatt nincs különösebb drukk a csapatnál. A két kieső játékos pótlásáról pedig a következőket mondta.

– Kétségtelen, hogy ez új helyzet, de arra már tavaly és a nyár óta is készültünk, hogy több játékrendszert is elsajátítson az együttes – fogalmazott Dobos Barna. – Vagyis az ilyen esetekre folyamatosan készültünk, nem ér minket meglepetés, hogy ha valakikkel helyettesíteni kell Devecserit és Kocsist. Ez egy feladat, meg kell oldanunk. Az alapjátékunk az eddigiek során jól működött, a helyzetkihasználás terén kell javulnunk. El kell érnünk, hogy több játékos menjen és akarjon gólt lőni.

A vasárnapi találkozó persze a hangulata miatt is más lesz, amiről a szakvezető úgy nyilatkozott, hogy ez egy nagyszerű dolog.

– Nagyon örülünk, hogy a klub eljutott addig, hogy telt házas mérkőzésről beszéljünk, mert ez nagyszerű dolog, a játékosok is örülnek ennek – állapította meg Dobos Barna. – Szeretnénk minél eredményesebben szerepelni ebben a környezetben. A Ferencváros játékát láttuk az Espanyol otthonában, gratulálunk nekik az elért ikszhez. Nem mi vagyunk a vasárnapi meccs esélyesei, ám elvesztettünk pontokat az eddigiek során, és szeretném, ha bravúrokra is képesek lennénk. Hazai környezetben plusz erőt adhat a rengeteg néző, pluszenergiákat mozgathat meg a csapatban.

A két eltiltott játékoson kívül Babati Benjamin és Kiss Máté az, aki egyelőre nem bevethető. Hogy kik lépnek pályára vasárnap este, azt a szakvezető még nem árulta el. Nem titkolózásról volt szó, hiszen azt elmondta, hogy a csapat már összeállt a fejében, de még kérdőjelekkel. Két nappal a meccs előtt pedig amúgy sem szoktak kezdőt hirdetni.

Arra viszont kíváncsiak voltunk, hogy milyen mérkőzésre számít, amire egy kérdés volt a reakció:

– Mire számítok, vagy mi az álmom?

– Bontsuk ketté. Mire számít?

– Olyan ellenfél érkezik hozzánk, amely lehetőségeiben is jóval előrébb jár nálunk. Arra számítok, hogy a bajnok ellen, egy ilyen közönség és szurkolás – amit már az NB II-es szezonban is és legutóbbi hazai meccsünkön is tapasztaltunk – pluszt adhat a csapatnak.

Ez sokat jelenthet.

– És mi az álma?

– Az, hogy felborítjuk a papírformát…