ZTE FC: előbb tesztek, aztán edzőmeccsek

Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségének hétfői döntése nyomán az NB I. kivételével nem folytatják a hazai bajnokságokat. Az élvonal május 30-ától indulhat újra, a ZTE FC pedig igyekszik megfelelni az MLSZ szigorú előírásainak, ami a folytatáshoz szükséges.

A klubnál kötelező vírustesztek következnek, a jövő héttől pedig edzőmeccseket játszhat Márton Gábor együttese. Az NB II. és az NB III. nem folytatódik, de lesznek feljutók és kiesők annak függvényében, hogy a bajnokságok felfüggesztésekor milyen pozícióban álltak a csapatok. A Hévíz SK ez alapján búcsúzik az NB III.-tól, és Szabó Imre elnök elmondta: más megoldást is el tudtak volna képzelni a sorozat lezárására. A megyei bajnokságnak szintén vége, nincs bajnok, végeredményt sem hirdetnek.

Egyedül a labdarúgó NB I.-ben folytatódhat a bajnokság, azonban az MLSZ elnöksége szigorú feltételek mellett engedélyezi csak a mérkőzések megrendezését. Az MLSZ döntése értelmében az NB I. sorozata május 30-án folytatódik a 26. fordulóval, melyben a ZTE FC a Kaposvár vendége lesz.

Ám addig még közel négy hét van, és minden híradásban az is benne van: a tervek szerint… A koronavírus-járvány alakulása döntő tényező, így a csapatoknak is úgy kell készülniük, hogy minden feltételnek megfeleljenek. Az MLSZ elnöksége szigorú egészségügyi vizsgálatot kér mind a 12 csapat játékosairól. Ezen a héten el kell végeztetni egy kötelező (nyitó) vírustesztet. Ezt követően a játékosoknak a jövő héttől heti két teszten kell átesniük, május 27-től pedig minden mérkőzés előtt (24–36 órával). A pozitív tesztet produkáló játékost 14 napos karanténba kell küldeni.

A rendelkezés szerint azoknak is át kell esniük a teszteken, akik a játékosokkal közvetlen kapcsolatba kerülhetnek (sportzóna). Azon személyek, akik nem ebbe a körbe tartoznak (protokollzóna), meghatározott létszámban lehetnek ott a mérkőzéseken. Összesen 250 személy tartózkodhat majd a helyszínen. Hivatalosan még nem készült el a pontos menetrend, de információink szerint úgy tervezik, hogy a mérkőzéseket különböző idősávokban rendezik meg (13.00, 15.00, 17.00 és 19.00 órai kezdéssel), és valamennyit közvetíti a televízió.

Ami a ZTE FC-t illeti, Márton Gábor vezetőedző együttese készül a folytatásra, és már a héten szeretett volna edzőmérkőzést játszani. A dolgot nehezíti, hogy gyakorlatilag csak az NB I.-es együttesek maradtak csapatszintű munkában. A pillanatnyi helyzetről Sallói Istvánt, a ZTE FC sportigazgatóját kérdeztük, és arról is, hogy miként sikerül majd megfelelni az MLSZ előírásainak.

– A teszteket a kluboknak kell elvégeztetniük, ami körülbelül 30 milliós pluszkiadást jelent, de mi játszani akartunk és örülünk annak, hogy a pályán dőlnek el a helyezések – mondta a sportigazgató. – Annak már nem örülök, hogy az NB II.-ben játék nélkül lesz két feljutó, de mi a saját dolgunkkal akarunk foglalkozni. Két hónapja nem játszottunk mérkőzést, és az edzőmeccsek megszervezése komoly gondot okoz. Felvettük a kapcsolatot a Magyar Kupában még érdekelt, és az NB I.-be jutott MTK-val, amely edzésben van, és két élvonalbeli csapattal – a Mezőkövesddel és az FTC-vel – melyekkel már lejátszottuk mind a három találkozónkat. Azt terveztük, hogy a mostani hétvégén már játszhatunk, de most úgy tűnik, hogy a jövő hétre csúszik át az első edzőmeccsünk. Arra is figyelni kell majd, hogy szerda és szombat ritmusban zajlanak majd a meccseink és nekünk még két távoli túránk van, Kisvárdára, illetve Diósgyőrbe. Az MLSZ ajánlása, hogy a csapatok olyan szállodában szálljanak meg, ahol csak ők tartózkodnak, ez is egy megoldandó feladat lesz majd.

A meccseken öt cserelehetősége lesz minden egyes csapatnak, de a játék csak háromszor állhat meg emiatt.