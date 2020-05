ZTE FC: egyelőre még sok a sérült játékos

A hétvégén újraindul a hazai futballszezon, igaz, most már csak azokkal a szereplőkkel, akik az NB I-ben és a Magyar Kupában érdekeltek. A ZTE FC együttesének még nem lesz „jelenése” ebben a két napban, aminek most egy kicsit talán örülnek is Egerszegen, hiszen a sérültek közül egyelőre senki nem épült fel.

A hétvégén az NB I OTP Bank Liga egy elmaradt mérkőzését pótolják és megrendezik a Magyar Kupa elődöntőjének első találkozóit. A ZTE FC együttese nem lesz érintett ezekben, amely meccsjellegű edzéssel igyekszik formába lendülni a jövő pénteki, Kaposvár elleni első találkozójára. Márton Gábor vezetőedzőnek viszont akadnak gondjai, hiszen a keretben vannak sérültek. Pénteki érdeklődésünkre az ő állapotukról a szakvezető a következőket mondta: – Sajnos nincs változás, akik a múlt heti meccsen megsérültek és akik nem is vehettek részt azon, továbbra sem edzenek velünk – mondta Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője. – Bedi Bence vádlija szépen gyógyul, de még nem edz. Bőle Lukács már mozoghat, ám a bordaközi izomhúzódása továbbra is fájdalmas neki. Ami pedig a régebbi sérülteket illeti, a szakvezető elmondása szerint Fanos Katelaris a jövő héten már futhat, Eduvie Ikoba még külön edz agyrázkódása után, Stieber Zoltán gyógytornára jár a térdével, de hamarosan már ő is futhat. A múlt héten hiányzó Tamás Krisztián újra a csapattal tréningezik, de ugyebár neki eleve volt egy több hónapos kihagyása. A többiek viszont eddig is készültek, így Márton Gábort arról is megkérdeztük, hogy általánosságban milyennek ítéli meg a csapat állapotát egy héttel a bajnoki folytatás előtt. – Akik végig tudtak dolgozni, azok a játékosok rendben vannak fizikálisan és játékban is – válaszolta a szakvezető. – A sérülések viszont szűkítik a mozgásterünket, azt, hogy kik ülhetnek le a kispadra, de reméljük, hogy az elkövetkező egy hét során is lesz felépülő, valamint az azt követő időszakban fokozatosan bővül majd a keretünk. Az első meccsen, a Kaposvár ellen várhatóan még kevesen leszünk. Ezek a tények, de nem siránkozunk, és ezt a helyzetet is meg akarjuk oldani.