ZTE FC: döntetlen Cipruson

Kedden este lejátszotta első felkészülési mérkőzését a ZTE FC labdarúgó csapata Cipruson, ahol öt napot tölt el. Boér Gábor együttese az élvonalbeli larnacai Nea Salamis együttesével gól nélküli döntetlent játszott.

Nea Salamis – ZTE FC 0-0

ZTE FC: Gyurján – Németh E. (Lesjak) Szépe, Bobál D. (Sebestyén), Gergényi (Hegedüs) – Sankovic (Bedi) Kovács B. (Bedő) – Vass P. (Kun) Babati (Könyves) – Dragóner (Zimonyi), Szánthó (Szökrönyös D.).

Hétfőn érkezett a szigetországba a ZTE FC NB I.-es labdarúgó csapata, ahol a héten két edzőmeccset játszik. Kedden a ciprusi élvonalbeli Nea Salamis volt az első ellenfél, amely a legutóbbi, és ott is félbeszakított bajnokságban a nyolcadik helyen zárt. A kék-fehérek kedden délelőtt edzettek, hiszen nem csak meccseket játszani érkeztek, hanem folytatták a felkészülésüket. A találkozó időpontjában (helyi idő szerint 20 órakor kezdtek) is még 34 fokot mértek Cipruson, de evvel eleve számoltak az egerszegiek, amikor vállalták az utazást. Hozzátesszük, sokkal „hidegebb” idehaza sem lett volna, de hát nyár van, ezen pedig nem kell csodálkozni.

Az egerszegiek a mérkőzés első félidejében néhány fiatallal kiegészülve egyenrangú ellenfelei voltak a hazaiaknak, a második játékrészben is igaz volt ez. Nagy helyzetek nem alakultak ki egyik oldalon sem, de ez tényleg egy tipikus edzőmeccs volt, amin érezni lehetett, hogy van még egy mérkőzés csütörtökön is, a ciprusi bajnok Omonia ellen. A mérkőzés a 60. perc környékén átmenetileg megszakadt, a ZTE FC közösségi oldala szerint a világítás meghibásodása miatt, de aztán jó tíz perc után folytatódott. A mérkőzés hátra lévő részében a ciprusiaknak is voltak helyzetei, de a ZTE FC-nek is, amikor a 86. percben Könyves a szélről próbálkozott, de a kapusban elakadt a labda.

A ZTE FC csütörtökön az Omonia Nicosia együttesével találkozik, magyar idő szerint 18 órától.