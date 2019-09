ZTE FC: Devecseri és Kocsis is egy mérkőzést hagy ki

Vasárnap a 69. egymás elleni mérkőzését vívja a ZTE FC és a Ferencváros. Kettejük Zalaegerszegen megrendezett találkozóin pedig kiegyenlített a mérleg. Kedden az MLSZ fegyelmi bizottsága a Diósgyőrben kiállított Devecseri Szilárdot és Kocsis Gergőt is egy bajnoki találkozótól tiltotta el.

A ZTE és a Ferencváros első egymás elleni NB I-es mérkőzését 1972. október 8-án vívta, méghozzá a Népstadionban, ahol 2-0-ra a Fradi győzött. Az első zalaegerszegi összecsapásuk 1973. május 6-ra datálódik, és az első NB I-es idényét töltő ZTE 1-0-ra nyert Szimacsek Tibor 1. percben szerzett találatával. A Népsport beszámolója szerint 23 ezer néző tekintette meg a mérkőzést a helyszínen, és a későbbiekben is, amikor a Fradi vendégszerepelt Egerszegen, rendre megteltek a lelátók. Az első Fradi-siker a ZTE-stadionban 1974. november 23-án született meg (a ZTE 1973-ban is 1-0-ra nyert hazai pályán), amikor Nyilasi, Pusztai és Máté J. góljaival 3-0-ra győztek a zöld-fehérek. A későbbiekben is rendre jó meccseket hozott a két csapat összecsapása, Zalaegerszegen pedig különösen emlékezetes a 2002. május 22-én lejátszott találkozó, melyen 16 ezer néző előtt 1-1-es döntetlen született (gólszerzők: Radu Sabo, illetve Gyepes Gábor), és ezzel a megszerzett ponttal a ZTE FC története első bajnoki címét ünnepelhette. Az infografikánk alapjául szolgáló felvétel is az akkori, zsúfolásig telt egerszegi lelátót örökítette meg, és várhatóan vasárnap sem lesz majd szabad hely az egerszegi stadionban. A legutolsó Ferencváros-vendégjáték elmúlt már hétéves is (2012. április 8.), amit a Ferencváros nyert meg 3-2-re. Az a szezon a ZTE FC búcsúját jelentette az NB I-től, ahová idén került vissza.

A két csapat egerszegi örökmérlege tehát abszolút kiegyenlített, a ZTE-stadionban lejátszott 34 mérkőzésen 11 ZTE-siker mellett 11 döntetlen és 12 FTC-győzelem született. Vasárnap a számok valamelyike módosul, s majd kiderül, hogy kinek a „javára”.

Kedden az MLSZ fegyelmi bizottsága tárgyalta az előző fordulóban kiállított játékosok ügyét is. A DVTK–ZTE FC találkozón a második sárga lappal kiállított egerszegi Devecseri Szilárdot és Kocsis Gergőt is egy találkozótól tiltották el, így ők kihagyják az FTC elleni találkozót.