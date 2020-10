ZTE FC: Boér Gábor bízik a csapatban és a stábjában is

Boér Gábor nem lesz ott a kispadon szombaton, amikor csapata, a ZTE FC NB I-es együttese 14.45 órától a Puskás Akadémia FC vendége lesz, de a karanténba került szakvezető elárulta, hogy a felkészítésben kollégáival szoros együttműködésben ő is részt vett. Az egerszegieknél még azt is remélik, hogy a meccs napjáig Könyves Norbert is a csapat rendelkezésére áll majd.

– Megvisel maga a betegség és a bezártság is, egyedül a négy fal között, hiszen jómagam mozgékony ember vagyok – ismerte el Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője, aki elkapta a koronavírust és már szerdán sem ült csapata kispadján a Lipót elleni sikeres kupameccsen, és nem lesz ott szombaton a Puskás Akadémia FC elleni találkozón sem. – Megkaptam a pozitív eredményt, előbb semmi tünetem nem volt, aztán nagyon gyorsan jött a láz, a végtagfájdalom, és a közérzetem is nagyban romlott. Most már jobban vagyok és remélem, minél gyorsabban túlleszek rajta.

Természetesen ebben a helyzetben a pihenés a legjobb gyógymód, ám együttesének a pályán kell lenni. Boér Gábor annyit mondott: a mai technikai és telekommunikációs eszközökkel könnyedén tudja tartani a kapcsolatot a stáb tagjaival és a játékosokkal. Szombaton – ahogy szerdán is – Makra Zsolt másodedző irányítja majd az együttest.

– Beszélünk folyamatosan, és tudom, hogy jó kezekben van a csapat – folytatta Boér Gábor, és persze a szombati esélyekkel kapcsolatosan is elmondta várakozásait. – Stábom tagjaiban eddig is megbíztam és most is maximális odafigyeléssel teszik a dolgukat, akiknek ezúton köszönöm ezt. Két rossz formában lévő csapat találkozik, hiszen a Puskás FC és mi is beleszaladtunk egy

rossz, háromvereséges szériába. A Budafok elleni vereség és a kritikai hangok ellenére én azt mondom, hogy a játék nem volt annyira rossz, de a helyzeteinket nem tudtuk kihasználni. Szerdán próbáltuk stabilizálni a futballunkat, nem tagadom, jól jött a lipóti győzelem. Szombaton is nagyon koncentráltnak kell lenni és mentálisan is javulnunk kell.

A Budafok ellen nem játszott Könyves Norbert, aki a válogatottba is meghívást kapott, de a héten már elkezdte az edzéseket. Pénteken még nem lehetett biztosan kijelenteni, hogy visszatér a pályára, de bíznak benne, hiszen az ő jelenléte sokat számít.

– Több sebből vérzünk, vannak betegek és sérültek is a keretben, ráadásul a támadósorból – ismerte el a szakvezető. – Ám abból főzünk, ami van, mindent el kell követni a jó eredmény érdekében. Könyves nem százszázalékos, de ha vállalja a játékot, biztos vagyok benne, hogy segítségünkre lesz. Az ellenfél nagyon jó erőkből álló csapat, függetlenül attól, hogy az utóbbi mérkőzései nem sikerültek. Ez is mutatja, hogy ebben a ligában minden kiszámíthatatlan, maximális odafigyelés kell minden mérkőzésen.