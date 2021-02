ZTE FC: Bedi Bence szerint egy sikerélmény nagyot lökne a csapaton

Érthetően csalódott és elkeseredett volt a hangulat vasárnap este a ZTE FC háza táján. A labdarúgó NB I 20. fordulójában rendezett ZTE FC–Puskás FC mérkőzést a vendégek nyerték meg (2-1). A játékvezetés is mind gyakrabban jött szóba az egerszegieknél, azonban csak erre fogni a vártnál gyengébb tavaszi kezdést nem lehet…

Ahogy beszámoltunk róla, a vasárnapi összecsapáson sárga lapos eltiltás miatt nem ülhetett a kispadon Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője, aki a lelátóról figyelte a pályán zajló eseményeket. Segítője, Makra Zsolt meccselt, és a találkozó után is ő nyilatkozott. Ahogy fogalmazott, ez volt a negyedik tavaszi mérkőzésük, és mind a négyen megítéltek a csapat ellen egy-egy tizenegyest, és mind a négy véleményes volt.

Nos, a visszajátszás alapján Bedi Bence kezét – aki Nunesszel ugrott fel a labdáért a 83. percben – valóban érinti labda, de úgy, hogy a Puskás FC játékosának a testén gördül lefelé, és az ő kezét is eléri… Ám hogy mi történt, azt megkérdeztük a zalaiak középpályásától is, mert mégiscsak ő volt a legközelebb az esetnél.

– Próbáltam felugrani, de azt éreztem, hogy ellenfelem hátulról megtámaszt, nekidőlök, miközben a felkaromat valóban érinti a labda – mondta kérdésünkre Bedi Bence. – Megnéztem én is a felvételt, és most is ugyanezt gondolom. Bosszantó a dolog, mert elment rajta a mérkőzés, és ez tényleg már a negyedik büntető ellenünk a tavasszal. Viszont egyikre sem lehet azt mondani, hogy százszázalékosan tizenegyest ért volna.

Persze nem csak ezen múlt a vasárnapi vereség, de tény: a ZTE FC a második félidőben jobban játszott, és ha nincs a büntető, amivel újra vezetéshez jutott a vendégcsapat, az egerszegiek jó eséllyel pályázhattak volna – minimum az egy pontra. A bosszúságot tetézte, hogy a mérkőzés végén Karakó Ferenc játékvezető felmutatta a második sárga lapot is Bobál Dávidnak, aki leütközte ellenfelét, ugyanakkor erős volt ezért lapot is adni. Az, hogy Bobál elkeseredésében mondta a magáét, teljesen érthető volt. Karakónak egyébként 2016 májusában ugyanebben a stadionban is volt már egy emlékezetes esete. Akkor a 93. percben, 1-1-es állásnál a Szeged ellen, négy méterre a kaputól Darut rántották le a kezénél fogva, de a játékvezető sípja néma maradt… A ZTE csak egy pontot szerzett, pedig beérte és meg is előzte volna a Mezőkövesdet. A hátralévő két fordulóban már nem hibázott egyik csapat sem, a kövesdiek jutottak fel másodikként az NB II-ből az élvonalba, az egerszegiek maradtak a má­sod­osztályban. Vasárnap este sokan erre is emlékeztek a zalai megyeszékhelyen…

De vissza a jelenbe. Bedi Bence véleményét arról is megkérdeztük: miben látja, mit gondol arról, hogyan jöhetnének ki ebből a helyzetből, hiszen most már csak két pontra vannak a tizenegyedik helyezéstől.

– Szerintem kimászunk ebből a gödörből is, ahogy az ősszel is tettük – mondta.

– Csütörtökön kupamérkőzést vívunk, és egy győzelem, azt gondolom, lökést adhat a csapatnak. Mert ez hiányzik, a sikerélmény. A Honvéd ellen is csak ikszeltünk, pedig a kezünkben volt a meccs, és a Paks ellen is. Újra rá kell éreznünk, milyen nyerni.

Természetesen lehet vitat­ni a büntetők jogosságát, de… Sok gólt is kap a ZTE FC. Az ősszel, főleg annak a végén, jól működött a három belső védős rendszer, de mintha mostanra kissé szellőssé vált volna. Nyilván a szakmai stábnak kell majd mérlegelnie, hogy szükséges-e a változtatás, mindenesetre most pontok kellenének, bármi áron is. A legutóbbi két meccsen szerzett két gól egyaránt a védő Zoran Lesjak nevéhez fűződik, előtte pedig a másik hátvéd, Szépe János „segített be” csapatának, szintén két találattal. Nem vitás, a támadóknak is jobban ki kellene venniük a részüket a gólszerzésből.

Talán most ez is hiányzik…