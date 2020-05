ZTE FC: a második tesztet is elvégezték, a jövő héten pedig edzőmeccs is jöhet

Valamennyi játékos első koronavírus-tesztje negatív lett, pénteken pedig a második teszten is átesett a ZTE FC kerete, illetve a szakmai stáb. A csapat a hétvégén nem tud még edzőmeccset játszani, de a jövő héten a tervek szerint már igen.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, az MLSZ május végétől szigorú szabályok szerint engedélyezte, hogy a labdarúgó NB I

OTP Bank Liga folytatódjon. Ennek része, hogy az élvonalbeli klubok játékosainak folyamatos teszteken kell átesniük, a folyamat a héten kezdődött el.

A ZTE FC keretének tagjain csütörtökön végezték el a három részből álló egészségügyi vizsgálat első részét és mindenki negatív PCR-tesztet produkált. A második teszt azt vizsgálja, hogy korábban átesett-e már a koronavírus-betegségen valaki, pénteken ez a teszt is megtörtént az egerszegi játékosok esetében.

Mindemellett a ZTE FC csapata Márton Gábor vezetőedző irányításával folyamatosan edz és készül a május végi folytatásra. Tegnapi számunkban már ismertettük a kék-fehérek mérkőzéseinek időpontjait, és azt is, hogy május 29-én pénteken Kaposváron folytatja a félbemaradt bajnokságot. Addig pedig szeretnének edzőmérkőzéseket is játszani a zalaiak, ám nem könnyű ebben a helyzetben edzőpartnert találni. Gyakorlatilag ugyanis csak az NB I-es csapatok vannak edzésben, illetve néhány NB II-es is, ám az ő esetükben nincsenek kötelező vírustesztek.

A hét elején úgy volt, hogy akár már a mostani hétvégén is játszhat a ZTE, azonban az MLSZ május 13-ig nem engedélyezi az edzőmeccsek lejátszását, ugyanis addig nem tud játékvezetőket biztosítani ezekhez. Amúgy a szövetség ajánlása, hogy inkább ne játszanak gyakorlómérkőzéseket a csapatok, ugyanakkor nem is tiltja ezeket, viszont ugyanazok a biztonsági előírások vonatkoznak ezekre is, mint a későbbi bajnoki meccsekre. Információink szerint a jövő hét közepén a Ferencváros lesz az egerszegiek ellenfele a fővárosban.