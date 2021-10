ZTE-Falco: jár a gratuláció a vesztesnek is!

Vasárnap este egy nagy presztízzsel bíró párharcot rendeztek a zalai megyeszékhelyen, ahol a Zalakerámia-ZTE KK NB I A-csoportos férfi kosárlabda csapata a Falco KC Szombathely együttesét fogadta. Az erőviszonyok vasi sikert jósoltak és a Falco KC megőrizte veretlenségét, de hosszabbítás után és óriási harc árán.

Zalakerámia-ZTE KK – Falco KC Szombathely 95-96 (24-27, 25-18, 19-25, 18-18, 7-8)

Zalaegerszeg, Zalakerámia Sportcsarnok, 1300 néző. Jv.: Cziffra, Ádám J., Horváth Cs.

ZTE KK: Wilson 18/6, Simó, Guyton 16/12, Barnett 22/9, Horti 9. Csere: Harris 2, Révész 2, Bonifert 3/3, Csuti 4, Parks 19/6. Vezetőedző: Teo Cizmic.

Falco KC: Váradi 9, Somogyi 8/6, Benke 13/6, Keller 13/3, Golomán 23/9. Csere: Barac 4, Perl 22/3, Kovács B. 2, Clark 2. Vezetőedző: Milos Konakov.

A címvédő és a bajnoki cím talán ismételten legnagyobb várományosa, a Falco KC volt a ZTE KK ellenfele vasárnap este. A két csapat korábbi rivalizálása hosszú múltra nyúlik vissza, nem volt véletlen, hogy megtelt a szombathelyi drukkereknek fenntartott lelátórész, a ZTE KK pedig megpróbálkozott a bravúrral… A Falco KC magyar kezdőötössel lépett pályára, amit úgy kell érteni: a magyar válogatott tagjai érkeztek a kezdődobáshoz. A ZTE KK Guyton hármasaival kezdett és 7-4-nél még előrébb is járt, de a vasiak ritmusváltása egy 12-0-s szériát eredményezett(7-16). A hazai időkérés ezen segített, más szerkezet is bevetett Teo Cizmic és érkezett a héten szerződtetett Deondre Parks, aki gyorsan egy triplával mutatkozott be. A Falco KC is frissített és tulajdonképpen egy ugyanolyan erősségű ötöst tudhat a kispadon, mint amilyen a kezdőjük, kiegészülve a két légiósukkal. A ZTE KK viszont most lényegesen felszabadultabban kosarazott, mint korábban, „sültek” a dobásai, Horti és Barnett találatai után pedig újra vezetett (36-32). És nem volt megállás. Guyton és Barnett remekelt, a ZTE vezetett 49-38-ra is, amiből a félidő utolsó két percében faragott a Falco KC (51-45).

Egész izgalmas és jó első félidőt láthattunk, és hasonló folytatásban bíztak, főleg az egerszegi drukkerek. A Falco gyorsan utolérte a zalaiakat és fordított is (56-57), azonban maradt a szoros állás. A vasiak főleg védekezésben múlták felül a zalai riválist, így nehéz volt helyzetet kialakítani a Falco palánkja alatt, amikor Parks beindult és az ő pontjaival ismét vezetett a ZTE KK (64-63). 70-70-es állásnál jött az el az utolsó felvonás ideje és az utolsó öt percre is úgy fordultak a felek, hogy itt még bármi lehet (76-76). Például hosszabbítás, amit Barnett csikart ki szemfüles lepattanója és duplája után (88-88), és a végletekig kiélezett maradt a találkozó. A ZTE KK óriásit harcolt, a győztes kosárért támadhatott, ami viszont kimaradt. Ezzel együtt ez volt az a tipikus meccs, amikor a vesztesnek is jár a gratuláció.

Teo Cizmic: „A Falcónak gratulálok, nekünk egy kicsit talán jobban kellett volna büntetőzni, és a lapettanóknál is lehettünk volna hatékonyabbak. A vereség ellenére ez volt a szezonunk legjobb mérkőzése. Egy kicsit jobban kellett volna koncentrálni, ez már a negyedik meccs, amit minimális különbséggel vesztettünk el.”

Milos Konakov: „Nagyon nehéz mérkőzésre készültünk, ami bebizonyosodott. A ZTE remekül támadott, kiválóan dobott távolról is, és nagyon boldog vagyok, hogy sikerült nyernünk. A győzelem az győzelem, mindegy hogyan született meg.”