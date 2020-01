ZTE-centenárium látványos elemekkel

A Zalaegerszegi Torna Egylet megalapításának idei, százéves évfordulójára ünnepségsorozattal is készülnek. Erről tartottak sajtótájékoztatót, s mint elhangzott, Zalaegerszeg városának is fontos, hogy méltóképpen ünnepeljék meg a ZTE centenáriumát.

1920 és 2020. A két évszám több alkalommal és több összefüggésben is elhangzott a tegnapi sajtótájékoztatón. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere például azzal nyitotta a tájékoztatót, hogy 2020-ban több esemény is lesz, amire emlékezni kell. Így idén lesz 135 éve, hogy Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá vált 1885-ben, aztán száz éve volt a trianoni békediktátum, és száz éve alapították a ZTE-t.

Minthogy a sajtótájékoztató témája ez utóbbi esemény volt, az evvel kapcsolatos tervekről esett több szó. Balaicz Zoltán kiemelte, hogy a város szeretné emlékezetessé tenni a centenáriumot, ennek apropójára egy munkacsoportot hoztak létre, melynek tagjai is jelen voltak. A város első embere elmondta, hogy májusban egy reprezentatív album jelenik meg a 100 évről, a ZTE valamennyi szakosztályának múltját és jelenét látványos fotókkal illusztrálva. Ezenkívül kiállítások, konferenciák is kapcsolódnak a centenáriumi évhez, elsősorban az esztendő első felében.

A munkacsoportot vezető Velkey Péter, az önkormányzat humánigazgatási osztályvezetője arról számolt be, hogy rendhagyó osztályfőnöki órák megtartására közel hatvan korábbi ZTE-sportolót nyertek meg. Most az iskolákat keresik meg, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel az elkövetkező hónapokban. Március 7-én rendezik a ZTE FC–Ferencváros élvonalbeli labdarúgó-mérkőzést, a találkozó szünetében tervezik a ZTE szakosztályainak felvonulását, illetve egy látványos nézőtéri koreográfiával is szeretnék még ünnepibbé tenni az alkalmat.

Május 8-án konferenciát tartanak, és ezen a napon lesz a ZTE gálaest is. Fotókiállítás, szabadtéri kiállítás, filmvetítés és egy élőkép is kiegészíti az ünnepi eseménysorozatot. Tervezik, hogy 1500 diák közreműködésével alkotják meg az élőképet, ami a ZTE-t szimbolizálná. A labdarúgók képviseletében Kocsárdi Gergely, a kosarasokéban Bodrogi Csaba elmondta, hogy a ZTE FC és a ZTE KK játékosai a bajnoki találkozóik előtt abban az egyenpólóban vonulnak a bemutatáshoz, amely az eseménysorozatot hivatott népszerűsíteni, és amely bárki számára elérhető lesz.