ZTE-bravúr a Pancho Arénában!

A labdarúgó NB I 16. fordulójában a ZTE FC szombaton a Puskás Akadémia FC vendége volt. Az esztendő utolsó mérkőzésén az egerszegiek bravúrgyőzelmet könyveltek el és a megszerzett három pont nagyon sokat ér majd a folytatásban.

Puskás Akadémia FC – ZTE FC 0-1 (0-0)

Felcsút, Pancho Aréna, 1018 néző. Jv.: Iványi (Georgiu, Varga Zs.).

Puskás FC: Hegedüs – Szolnoki, Meissner, Hadziev, Spandler – Van Nieff, Knezevic – Radics (Sós, 68.), Henty, Gyurcsó – Vanecek. Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

ZTE FC: Demjén – Bolla, Lesjak, Bobál D., Bedi – Stieber (Szépe, 89.), Kocsis, Kiss M., Radó (Golodiuk, 78.) – Bobál G., Ikoba (Grumic, 85.). Vezetőedző: dr. Dobos Barna.

Gólszerzők: Bobál G. (57.).

Sárga lap: Knezevic (62.), Vanecek (75.), Henty (75.), Golodiuk, 93.), illetve Lesjak (24.), Kocsis (75.), Ikoba (82.).

Kiállítva: Hadziev (14.)

Betöltötte az egerszegi szurkolók hangja a Pancho Arénát, hiszen az év utolsó mérkőzésén a ZTE FC drukkerei nagyjából százan képviseltették magukat Felcsúton is. Az egerszegieknél az eltiltott Nikola Mitrovic helyén ezúttal Kiss Máté szerepelt. A középpályás hosszú sérülése után lehetett újra a kezdőcsapat tagja, a kék-fehérek felállása pedig ezzel a változtatás kivételével megegyezett az egy héttel korábbival. A házigazda Puskás FC szerette volna szépen búcsúztatni az évet saját otthonában, ezt a találkozó előtt szinte mindenki hangsúlyozta a hazaiak részéről. Mondjuk eleve esélyesebb volt ezen a találkozón, mint a ZTE FC, amely viszont higgadtan kezdett és pontosan. A labda persze többet volt a Puskás FC-nél, de ezen nem lehetett csodálkozni, ugyanakkor az egerszegiek a mélységi megindulásai miatt a házigazda nem nyílhatott ki. A 14. percben pedig épp egy ilyen után Ikoba kapott labdát, Hadziev állta csak az útját, aki belépett a támadó elé és buktatta. Iványi játékvezető azonnal felmutatta piros lapot a védőnek. A szabálytalanság tényét nem lehetett vitatni és azt sem, hogy utolsó emberként követte el Hadziev. Ami vita tárgyát képezte, hogy a szabálytalanság kaputól 35-40 méterre történt és közelebb a bal oldali vonalhoz, így aztán gólveszélyt még nem jelentett az eset… Hornyák Zsolt, a Puskás FC vezetőedzője Radicsot vezényelte vissza a jobb oldali védőnek, Szolnoki pedig a bal oldalra került. A találkozó abszolút kiegyenlített volt, de a tíz emberrel játszó Puskás FC továbbra is bízhatott a nagyobb tapasztalatában. A 29. percben például Radics beadása után Gyurcsó pár méterről alig fejelt fölé, pedig ez nagy helyzet volt. A ZTE FC viszont bátran és fegyelmezetten játszott és az esély ott volt a kezében, hogy az emberelőnyét kihasználja. A 35. percben Stieber remek passza után Bobál G. indulhatott meg nagy szabad területbe, a cselt is megcsinálta Szolnoki mellett, de végül jobbról, 13 méterről fölé lőtt. Az egerszegiek támadójátéka erősödött, a 38. percben Ikoba fejelt mellé, majd Stieber lőtt távolról, de közben a Puskás FC sem állt le: a 45. percben Van Nieff életerős lövését fogta Demjén, s ezzel ért véget az első félidő.

A második félidő ZTE-helyzettel indult, hiszen a 47. percben Ikoba kényszerítője után Radó lépett ki, de balról, az ötös vonalánál érkezett Hegedűs kapus, aki jól zárta a szöget és védte a zalai fiú lövését. Egy perccel később Stieber kissé jobbról, 14 méterről nézte ki magának a hosszú sarkot, de Hegedűs ezt a lövést is védte. A két helyzet is jelezte a ZTE egyértelmű szándékát, hogy mielőbb szeretett volna betalálni, a másik oldalon Knezevic fejese jelenthetett volna veszélyt, ha a labda kapura megy. Kellett volna a gól, ami jött is! Az 57. percben egy remek akció végén szerzett vezetést a ZTE FC! Stieber a hosszú oldalra emelt, ahol érkezett Radó, aki balról okosan a kapu elé érkező Bobál G. elé fejelt, aki az ötös vonaláról lőtt a kapuba, 0-1. Az egerszegi drukkerek a téli hidegben hirtelen fesztivál-hangulatba kerültek, de persze a meccs még nem volt lefutott. A 65. percben Van Nieff lövését blokkolta Bobál D., ami nagy mentés volt. A kapott gól után a Puskás FC egyértelműen rákapcsolt, hiszen nem volt mire várnia. A 75. percben egy kapu elé ívelés után Vanecek kézzel meglökte a levegőben Demjént, ami után Henty és Kocsis szólalkozott össze, és gyorsan előkerült három sárga. A 77. percben viszont Demjén egészen más aspektusból került a középpontba, ugyanis Gyurcsó beadása után óriási bravúrral hárította Sós 5 méteres fejesét. A ZTE FC és persze drukkerei gyorsan lepörgették volna már a hátra lévő perceket, de nem ment az ilyen gyorsan… Az egerszegieken nagyon látszott, hogy nem szeretnék ezt a meccset már úgymond elrontani, s ha nem is húzódtak be, de már kevesebbet támadtak. A 87. percben viszont egy gyors egerszegi kontra végén Bobál G. lövését ütötte szögletre Hegedűs, de a ZTE leginkább már mérkőzést lezáró sípszóra „játszott” és a cseréi is már ennek szóltak.

A ZTE FC pedig most nem hibázott, okosan és taktikusan megtartotta előnyét, amivel nagyon fontos győzelmet szerzett, mégsem tuidott elmozdulni a 11. helyről, ugyanis győzött a Paks is… Ettől függetlenül ez a három pont sokat ér, hiszen a ZTE FC és a Paks is feljött az előttük állókra.

Folytatás tavasszal, azaz január végén.