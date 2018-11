Zoran Lesjak nélkül áll ki a ZTE FC a Budaörs ellen

Nem enyhítettek Zoran Lesjak négymeccses büntetésén, így a labdarúgó NB II. 15. fordulójában a ZTE FC csapata a védő nélkül áll ki vasárnap (13.30) Tatabányán, a Budaörs ellen.

A ZTE FC és Zoran Lesjak is megfellebbezte a fegyelmi bizottság döntését, amivel a Kazincbarcika ellen piros lappal kiállított védő négy mérkőzésre szóló eltiltást kapott. Pénteken a bizottság összeült, Lesjakot meghallgatták, aki a rendelkezésre álló videofelvételekkel és képekkel is próbálta bizonyítani, hogy nem történt részéről szándékos ütés, de a testület nem tartotta bizonyító erejűnek ezeket, és helyben hagyta az eredeti büntetést. Sallói István klubigazgató érdeklődésünkre elmondta: lehetne még fellebbezni, de „elengedik” az ügyet. Lesjak így a vasárnapi mérkőzést, és még a jövő hetet (Cegléd, Budafok) is „kihagyja”, s majd az azt követő, kéthetes szünetet követően térhet vissza a csapatba.

A Budaörs továbbra is Tatabányán rendezi a „hazai” találkozóit. Hét közben a ZTE FC a kupamérkőzésen 2-0-ra alulmaradt az NB I-es Diósgyőrrel szemben, ám a játék biztató volt, a Budaörs pedig 5-0-ra verte a szintén NB II-es Ceglédet. Az egerszegieknél a házi gólkirály Gajdos Zsolt sérülése után már a csapattal edz, ám az még kérdés, hogy már most, vagy majd szerdán, a Cegléd elleni hazai találkozón tér-e vissza. Novák Csanád a legutóbbi két találkozón betalált, ő most is folytathatná sorozatát…

– Évek óta stabil tagja az NB II-nek a Budaörs, és idei eredményei is ezt igazolják, hiszen közvetlenül ott van az élboly mögött – válaszolta Dobos Barna vezetőedző, amikor az esélyekkel kapcsolatban kerestük. – Támadó szellemű futballt játszik, van, hogy képes több góllal nyerni, ugyanakkor kikapni is. Egyáltalán nem mehetünk biztosra Bognár György csapata ellen, de egyértelműek a céljaink: pontot vagy pontokat akarunk szerezni, hogy tartsuk a pozíciónkat. Mindenképpen elindult egy folyamat, a támadó- és a védőjátékunk is javul, s azt remélem, hogy a vasárnapi összecsapáson ez folytatódik. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, mentálisan is erősnek kell lennünk.

A 15. forduló programja. Vasárnap, 13.30: Vác–Békéscsaba, Tiszakécske–Kaposvár, Budaörs–ZTE FC, Mosonmagyaróvár–Monor, Kazincbarcika–Vasas, Soroksár–Csákvár, Doro–Győr, Budafok–Cegléd. 17.00: Gyirmót–Siófok. 18.00: Balmazújváros–Nyíregyháza.