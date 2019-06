Zöldbe és fehérbe borult Semjénháza

A fedett lelátó falu- és gyermeknappal egybekötött avatóünnepét, no meg labdarúgó- éremátadót is tartottak a hétvégén a település mind csinosabb futballpályáján, melyen egykori (helyi) sztárokat is láthatott a nagyérdemű.

A szombati események sportvonatkozásánál maradva, ekkor kapták meg a Semjénháza SE megyei első osztályban harmadik együttesének tagjai a bronzérmeiket, melyeket többek között Józsi György, az MLSZ Zala Megyei Igazgatóság első embere adott át, emellett persze a focisták fogadhatták Preksen László polgármester és Kárpáti István egyesületi elnök gratulációját is. Ekkor már a fedett lelátón javában gyűlt a nézősereg, akik láthatták a Semjénháza– Nagykanizsa (0-4) kétszer harmincperces találkozó pillanatait, hogy aztán a délután fénypontjaként a már legalább félezres tömeg a Ferencváros öregfiúk legénységét is köszönthesse. Bánki Józseftől, a fiatalabb Józsi Györgyön át Keller Józsefig tartott a zöld-fehérek veretes névsora, akik a Semjénháza All Star – egykor kétszeres megyei bajnok – gárdájával vívtak gálamérkőzést. – Jó ide Zalába visszajönni, hiszen egyrészt látom, hogy a széksorok között jó pár ferencvárosi érzelmű szurkoló foglal helyet, csodálatos zöld a környezet, meg hát Nagykanizsán is katonáskodtam, szóval az emlékek azért megrohanják az embert – fogalmazott az FTC öregfiúk együttesének csapatvezetője, Bánki József, majd nem sokkal később útjára is indulhatott a labda. A többek között Catalin Azoiteivel, Csóka Zsolttal, illetve a még mindig aktív Kónya Lászlóval megerősített hazaiak az első fél óra után 3-1-re vezettek, majd Fischer Pálék a másodikban rákapcsolva 5-4-re nyerték a gálamecscset. Aztán következhetett egy kis nosztalgiázás, valamint a szurkolókkal a közös képek begyűjtése az egykori ferencvárosi kedvencekkel.