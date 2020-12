Csak a járvány után folytatják a magyar kupát

Még a járványügyi szigorítások előtt, a Kőbányai Bringaparkban rendezték meg a cyclocross Magyar Kupa-sorozat második viadalát, mely egy ideig az utolsó is lesz – a szezon november végére tervezett zalaegerszegi bóversenyét is elhalasztották például.

Horváth Szabolcs, a megyeszékhelyi ZKSE elnöke elmondta: a jelenlegi szabályozások szerint csak elzárt területen, egy-egy versenyző és kísérő részvételével lehetne lebonyolítani a viadalt, a Kertváros Alsóerdő felőli végébe tervezett egerszegi versenynek viszont éppen az lett volna az egyik fontos küldetése, hogy nézőket vonzon a helyszínre és népszerűstse a kerékpársportot. Ezért s klubnál úgy döntöttek, hogy később, a koronavírus-veszély elmúltával rendezik majd meg a versenyt.

Kőbányán azonban ott voltak a ZKSE, illetve a nagykanizsai Kanizsa14 Kerékpáros Egyesület versenyzői is. Horváth Szabolcs maga is tekert Kőbányán és elmondta: a házigazdák technikás pályát jelöltek ki, az égiek pedig felemás időjárási viszonyokkal járultak hozzá kihíváshoz: a délelőtti futamokat még szels, hideg időben rendezték meg, délután azonban a versenyzők zöme rövid ujjú és szárú ruhára váltott. A legjobb zalai eredményeket pedig ezúttal is a ZKSE korosztályos leány versenyzői szállították.

Nők, U15: 1. Szabó Léna (ZKSE). U17: 1. Bruchner Regina (ZKSE). Férfiak, U17: 6. Iván Borisz, …8. Ádám Szabolcs, 9. Endrédi Máté (mind ZKSE). Master1: 6. Pálmai Zsolt (ZKSE). Master2: 2. Czenki Tamás, …5. Horváth Szabolcs, …7. Dervalics Gábor, …18. Káldi Tamás (mind ZKSE). Hobbi: 2. Kőműves Károly, …10. Barnai Csongor, 11. Barnai Szilárd (mind Kanizsa14).