Zimonyi-dupla, Diósgyőrben is nyert a ZTE FC!

A labdarúgó NB I 16. fordulójában a ZTE FC együttese a DVTK vendége volt. Az egerszegiek lendülete folytatódott, magabiztosan győztek, Zimonyi duplázott és Szánthó is betalált.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Diósgyőri VTK – ZTE FC 1-3 (0-2)

Diósgyőr, zárt kapuk mellett. Jv.: Bogár (Garai, Medovarszki).

DVTK: Antal B. – Szűcs, Karan, Hegedüs (Vági, 46.) – Sesztakov, Memolla, Rui Pedro, Iszlai, Márkvárt – Drazic (Ivanovski, 77.), Grozav (Hasani, 67.). Vezetőedző: Geri Gergely.

ZTE FC: Demjén – Szépe Lesjak, Bobál D. – Szánthó (szalai, 84.), Favorov, Sankovic, Bedi, Gergényi – Könyves (Babati, 63., Vass, 84.), Zimonyi (Koszta, 70.). Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerzők: Iszlai (78.), illetve Zimonyi (16., 64.), Szánthó (44.).

Sárga lap: Rui Pedro (87.), illetve Koszta (93.).

Elvileg semmi oka nem lett volna Boér Gábornak, a ZTE FC vezetőedzőjének változtatnia a szerdai győztes csapaton, de az élet közbeszólt… A bemelegítés során ugyanis Tajti Mátyás jelezte, hogy fájdalmat érez a combjában, így nem tudta vállalni a játékot, Gergényi lépett ismét elő kezdőként. És Könyves Norbert is. Az MTK elleni győztes meccset (2-0) sérülés miatt kihagyó támadó játékra jelentkezett és nincs az a vezetőedző, aki egy válogatott játékost ebben a helyzetben pihentetne. A több sebből vérző (a legutolsó öt meccsét elvesztette) Diósgyőr ellen a jobb formában lévő ZTE FC győzelmi esélyekkel léphetett pályára még idegenben is, de az mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ez nem lesz egyik fél számára sem könnyű mérkőzés. Az egerszegiek ismét azt a felállást választották, ami számukra nyerőnek bizonyult, így a három védő mellett igyekeztek minél feljebb meghúzni a védelmi vonalukat. A letámadással több hibára kényszerítették a diósgyőrieket. Ami a 12. percben szépe fejesénél még nem jött össze, négy perc múlva már igen. Vezetett a ZTE. Könyves a jobb oldalról tekert a kapu elé, ahol Zimonyi Dávid átvette a labdát, ezzel elfektette Karant is, és 6 méterről ballal a kapuba lőtt. Zimonyi szerdán is kezdett, akkor az 5. percben szerezte meg csapat első találatát, s most is ő nyitotta a gólok sorát. A ZTE kézben tartotta mérkőzést, saját térfelére kényszerítette a diósgyőrieket, és a játék képe alapján érett a második zalai gól. Bedinek volt egy jó próbálkozása, majd valamelyest kijött a szorításból a hazai csapat, de kapura nem volt veszélyes. A félidő hajrájában aztán jött a második egerszegi találat. Szinte lemásolta a ZTE a szerdai második gólját, ugyanis megint Lesjak lépett fel a jobb oldalon, megnézte hol van Szánthó, aki 6 méterről ezúttal fejjel csúsztatott a hosszú sarokba, 0-2.

Az első játékrész alapján érett a ZTE győzelme, amely sokkal jobban játszott, de volt még hátra egy félidő. Egerszegi lehetőségekkel kezdődött a második félidő, kétség sem fért hozzá, hogy jobban játszik. A Diósgyőr nem tudott az egerszegiek védelme mögé kerülni, bárhogy is próbálkozott, aztán érkezett Babati is a pályára, aki gólpasszal nyitott. A 64. percben a jobb oldalon lépett ki, középre adására berobbant a végig nagyon agilis Zimonyi, és Antalt megelőzve, 4 méterről spiccel továbbított a kapuba. Nagy meccse volt ez Zimonyi Dávidnak, aki duplázott. Teljesen egyértelmű volt már, hogy ezt a találkozó a ZTE FC nem vesztheti el, még akkor sem ha esetleg a DVTK szépít. A 77. percben Rui Pedro esett el Bobál D. mellett, igazából a zalai védő ha el is érte a hazai játékos lábát, nem erre irányult a mozdulata. Mindenesetre a játékvezető kiszúrta, Iszlai pedig belőtte a tizenegyest, 1-3. Kényszerű csere következett, hiszen a gólpasszt adó Babati Benjamin az oldalát fájlalta, így húsz perc játék után le kellett jönnie e a pályáról. Ekkor már a meccs és a győzelem is a ZTE kezében volt, és nem is hibázott.

A ZTE FC magabiztos játékkal idegenben győzött, méghozzá teljesen megérdemelten. Az egerszegiek a találkozó egészét tekintve végig kézben tartották a mérkőzés irányítását, amit gólokkal is jeleztek, és fontos három ponttal gazdagodtak.