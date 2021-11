Zimonyi Dávid azt hitte, semmi nem megy be: a forduló gólja az övé

Alighanem Hornyák Zsolt pontosan úgy érezte magát vasárnap este, ahogy egy héttel korábban Waltner Róbert… A két vezetőedzőben közös volt a csalódottság csapatuk pontvesztése miatt, de Felcsúton most inkább a ZTE FC küldöttsége lehetett elégedettebb a döntetlennel (1-1).

A Puskás Akadémia FC–ZTE FC NB I.-es labdarúgó-mérkőzés után nem véletlenül emlegették sokan az előző fordulóban lejátszott ZTE–­Mezőkövesd meccset. Hasonló forgatókönyv szerint alakult ki ugyanis a végeredmény, azzal a különbséggel, hogy most az egerszegiek szereztek egy pontot, a Puskás FC pedig inkább az elvesztett két pont miatt kesergett.

Amúgy a játék képe alapján a ZTE FC tűnt úgy, hogy többet tett a sikerért, nem mintha ne lett volna a ha­zaiaknak is lehetőségük. Maradva a párhuzamnál: itt volt egy momentum, amikor a hazaiak végleg lezárhatták volna a meccset, de Baluta ordító helyzetben rontott, hogy aztán a 92. percben Zimonyi Dávid villanjon. Az a Zimonyi, aki csereként lépett pályára, és nem sokkal korábban a fejesét védte nagy bravúrral, lábbal a felcsúti kapus.

– Azt éreztem annál a fejesnél, hogy aznap semmi nem megy be, pedig nagyon jó helyre ment a labda akkor is – elevenítette fel a vasárnap estét Zimonyi Dávid, amikor megkerestük. A ZTE FC támadója a most futó bajnokságban az első gólját szerezte, ráadásul pontot érő gól volt ez. – Aztán jöttek a ráadás percei, és jó labdát kaptam Skribektől, bent kérték a labdát, de ösztönből jött az a lövőcsel, amire elfeküdt a kapus, én pedig belőttem a kapuba a labdát. Jött még egy kis VAR-ozás, de szerencsére a lényegen már nem változtatott.

A ZTE FC tehát két meccsen szerzett két pontot, a mezőny továbbra is sűrű. Zimonyi Dávid kicsit kevesebb szerephez jutott az utóbbi időben, de azt mondja, ez az edző feladata, hogy mikor kit és mennyit szerepeltet. Egyvalamit pedig elárult, hogy miért is várja a decembert…

– Csinálom a dolgom, ha megkapom a lehetőséget, igyekszem élni vele – mondta. – Ez volt az első gólom ebben a bajnokságban, talán egy kicsit rá is görcsöltem eddig, hogy még nem sikerült betalálnom. Tavaly decemberben négy gólt is szereztem az ősz végén, úgyhogy én is várom az év utolsó hónapját, amikor még három nagyon fontos meccsünk lesz. Most szombaton a DVSC érkezik hozzánk, és jó lenne úgy zárni az évet, hogy nyugodtan vonuljunk téli pihenőre.

Hétfőn aztán az is kiderült, hogy Zimonyi Dávid találata másnak is tetszett. A Magyar Labdarúgó-szövetség ugyanis hagyományos szavazásán ezt a gólt találta a legszebbnek a 14. fordulóból.