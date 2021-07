Zalaszentmihály SE: a II. osztály bajnoka felkészül a magasabb kihívásra

A megyei labdarúgó-bajnokság második osztályában a Zalaszentmihály SE együttese szerezte meg a bajnoki címet: nyolc pont előnnyel végzett az élen. A szentmihályiak az ősztől ismét az I. osztályban szerepelhetnek, ami mindenki számára nagy öröm a településen.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony támogatás helyett alamizsnát ígér

Az együttest az a Biczó Attila edzi, aki egyben a csapat játékosa is. Ami évek óta igaz, bár az elmúlt szezonban már játékos-edzőként kevesebb alkalommal lépett pályára. A 2019-2020-as szezonban kezdett edzősködni, de igazából a most véget ért bajnokságban irányította végig a csapatot.

– Először, amikor mint legidősebb játékost felkértek, hogy én legyek az edző, Szentgyörgyi Attilával dolgoztam közösen, aztán már egyedül irányítottam az együttest – mondta el, amikor megkerestük a bajnoki címük kapcsán.

– A szezon előtt mindenképpen dobogós helyezésben reménykedtünk, és félidőben már látszott, hogy akár a bajnoki cím is összejöhet. Úgy számoltunk, hogy jó helyen állunk, és ha tavasszal is hasonlóan folytatjuk, meglehet az első helyezés is. Titokban tehát bíztunk az aranyéremben, s amikor végül ez biztossá vált, természetesen mindannyiunkat örömmel töltött el. Bajnokságot nyerni mindig jó és különleges érzés.

Biczó Attilától azt is kérdeztük, játékosaik mennyire kötődnek Zalaszentmihályhoz. A szakvezető elárulta, hogy sok a helyi futballistájuk, de páran a környező településről érkeztek.

– Szerintem fontos, hogy egy megyei csapatban meglegyen az összetartás és a baráti viszony – említette. – Ne csak vasárnaponként a meccsekre jöjjünk össze, hiszen így jobban tudunk egymásért is küzdeni. Jó barátságban vagyunk a pölöskei együttessel, van, hogy tőlük érkezik játékos, van, hogy tőlünk megy valaki hozzájuk. Csapatunk átlagéletkora 24-25 év, szinte mindenki harminc év alatti. Fiatalok, gyorsak játékosaink, ez sokat jelentett a bajnokság során. Az előző szezonhoz képest minimális változás történt a játékunkban és az összetételben, ez is a hasznunkra volt.

Az I. osztály kihívása – és ezt Biczó Attila is tudja – azért magasabb követelményeket támaszt majd a csapat számára. Ő is játszott ebben az osztályban, tudja, hogy gyorsabb tempóra és játékra kell felkészülniük.

– Úgy tervezzük, hogy egyelőre megpróbáljuk ezzel a kerettel felvenni a harcot a riválisokkal – folytatta az edző. – Meglátjuk, mire leszünk képesek, és félévkor eldöntjük, hogy kell-e még igazolni. Biztos, hogy keményebb bajnokságra kell számítanunk, de nem azt mondom, hogy félnünk kell mindenkitől. A másodosztályt megnyertük, bajnokként vesszük fel a harcot a többiekkel. A tervünk az, hogy ne essünk ki az első és a második évben sem Meg kell szoknunk a ritmust is, és nagyon bízom benne, hogy helytállunk. Azt tervezem, hogy heti három edzést tudunk majd tartani a szezon során. A bajnoki címre büszkék vagyunk, kiemelni pedig nem is szeretnék senkit a csapatból. Természetesen volt, hogy valakinek jobban ment a játék egy-egy találkozón, és nem is mindig tudtunk ugyanabban az összeállításban pályára lépni, de mindig sikerül helyettesítenünk az éppen hiányzót vagy hiányzókat. A csapategység megmaradása eddig is fontos volt, és a jövőben is az lesz.

Biczó Attila azt még kiemelte, hogy a klub elnöke, ifj. Sebestyén László mindenben segítette a csapatot, és a megfelelő számú utánpótláscsapat is rendelkezésre áll már, ami feltétele a magasabb osztályban való indulásnak.

II. OSZTÁLY 1. Zalaszentmihály 30 24 3 3 111-39 75

2. Murakeresztúr** 30 22 5 3 113-49 67

3. Gutorfölde 30 19 4 7 98-45 61

4. Böde 30 17 6 7 75 -41 57

5. Becsehely 30 16 5 9 78 -53 53

6. Nagykapornak 30 16 4 10 99-78 52

7. Cserszegtomaj 30 16 3 11 102-74 51

8. Police-Ola 30 13 10 7 65-55 49

9. Nova 30 12 7 11 56 -56 43

10. Andráshida TE II* 30 11 6 13 60-70 38

11. Páterdomb** 30 11 4 15 53 -67 33

12. Zalaszentiván 30 8 4 18 54-70 28

13. Zalaszentgyörgy 30 7 4 19 66-111 25

14. Bak 30 5 7 18 45-10422

15. Borsfa 30 2 5 23 42-112 11

16. Gelse 30 1 3 26 32 -125 6

*: 1 pont levonva; **: 4 pont levonva