Zalaszentgróton megújult a kézipálya

A Zalaszentgróti Női Kézilabda Club sikeresen pályázott és a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett kültéripálya-felújítási program keretében a Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és AMI bitumenes pályájának felújítása megtörtént, aminek műszaki átadására is sor került.

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) az ország területén közel 90 pálya felújítását végezte el. Zalaszentgróton is befejeződött a 30 millió forintos beruházás, aminek az önrészét a zalaszentgróti önkormányzat vállalta. A műszaki átadáson Varga Sándor, a Zala Megyei Kézilabda Szövetség elnöke örömét fejezte ki, hogy Zalaszentgróton újabb nagy lépés történt a kézilabda sport elismerése érdekében. A ZMKSZ szeretné a pályafelújításokat folytatni, ennek köszönhetően Keszthelyen is egy kültéri pálya felújítása is elkezdődik.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Baracskai József, Zalaszentgrót polgármestere megköszönte a ZMKSZ támogatását. Kiemelte, hogy ebben nagy szerep jutott Császár Józsefnek, a helyi kézilabdaklub elnökének, hogy a pályázatok során több beruházást hajtottak végre már Zalaszentgróton, úgy a sportcsarnokban, mint a kültéri pálya felújításánál.

Az új pálya az iskolai testnevelés órák megtartásában is új lehetőséget kínál.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS