Zalaiak az élen a szervátültetettek világversenyében

Az 59 ország részvételével augusztus közepén megrendezett, XXII. Szervátültetettek Világjátékán a magyar csapat összesítésben az előkelő 8. helyen végzett Newcastleban, tájékoztatta szerkesztőségünket a Magyar Szerv­átültetettek Szövetsége.

Európai országként egyedül csak a házigazda, Egyesült Királyság tudott Magyarország elé kerülni az éremtábla első helyét megszerezve.

A Magyar Szervátültetettek Szövetsége (MSZSZ) büszke, hogy versenyzői a rendkívül erős mezőnyben, 11 sportágban, 18 arany-, 26 ezüst-, 33 bronzérmet szereztek. Két világcsúcs is született atlétikában: diszkoszvetésben és súlylökésben. A világversenyen több mint 2300 szervátültetett sportoló vett részt.

A hazai csapatot 54 spor­toló — 32 vese-, 9 máj-, 3 kombinált vese- és máj-, 1 tüdő-, 3 szív- és 6 csontvelő-átültetett — alkotta, akik 11 sportágban álltak rajthoz, korosztályos bontásban (tenisz, tollaslabda, triatlon, úszás, asztalitenisz, atlétika, kerékpár, bowling, darts, petanque, röplabda).

A magyar szervátültetett válogatott sportolói között szerepelt két zalaegerszegi szerv­átültetett versenyző is.

Fitos Erika kilenc éve veseátültetett, a sikeres veseátültetés után néhány évvel kezdett el bowlingozni, majd a szerv­átültetettek versenyrendszerében versenyezni is.

Fitos Erika élete első nemzetközi versenyén vett most részt: az egyéni bowlingversenyen a hetedik helyen végzett, vegyes párosban – szívátültetett társával, Csapó Tamással – a 10. helyen zárták a versenyt. Majd a női párosok versenyében – kombinált vese- és májtranszplantált társával, Hasznos Szabinával – megszerezték a világbajnoki címet és a dobogó legfelső fokára állhattak. Fitos Erika edzője Soltész István.

A másik zalai büszkeség Zsuppán László, aki 11 éve vesetranszplantált. Ő is a sikeres veseátültetés után kezdett el bowlingozni. Tavaly a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán már sikerrel szerepelt, de a világjátékon most versenyzett először. A férfi párosok bowlingversenyében – vese­transzplantált párjával, Ferencz Károllyal – a 8. helyen végzett, az egyéni bowlingversenyt a dobogó második helyén fejezte be: ezüstéremmel tért haza a versenyről. Az ő felkészítője is Soltész István volt.

A magyar csapat a kezdetek óta az élvonalban szerepel a nemzetek összesített pontversenyében. A Magyar Szervát­ültetettek Szövetsége hálás mindazoknak, akik segítettek abban, hogy a szervátültetett csapat végül kiutazhatott, és mindazon szurkolóknak, akik buzdításával végül dicsőséggel térhetett haza.