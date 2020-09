Zalai versenyzők érmei a hazai rendezésű tájfutó bajnokságon

Az elmúlt hétvégén a megyeszékhelyen lezajlott tájfutó országos rövidtávú és váltóbajnokság fontosabb eredményeiről már beszámoltunk, de számos zalai siker is született a város utcáin lezajlott erőpróbán.

A kétnapos, háromfutamos programon összesen 942 versenyző küzdött a bajnoki érmekért, köztük a rendező Trió Egerszeg ZTC és a Göcsej KTFE tájfutói is.

Szombat délelőtt a Landorhegyen zajlottak a rövidtávú bajnokság selejtezői, és korosztályonként a legjobb 24 tájfutó jutott be a délutáni, immár a belvárosban rendezett döntőbe. A nagy indulói létszám miatt több korosztályban rendeztek B- és C-döntőt is, de például a 14 éves fiúknál 124-en indultak, így náluk még D-döntőre is sor került.

– Igazából csak az A-döntő rangsorol, ám van, akik kifejezetten szeretnek B-döntőben indulni, amit szintén meg lehet nyerni, tehát a tét adott – fogalmazott a ZTC-t irányító Fehér Ferenc. – Az sem mellékes szempont, hogy versenyzési lehetőséghez jusson egy futó, aki mondjuk az ország másik feléből érkezett ide, és nem jutott be a legjobb 24 közé.

Az utánpótlás korosztályban legjobb zalaiként a válogatott Fülöp Álmos Huba (Göcsej KTFE) az ifjúságiak mezőnyében a 3. helyen végzett, míg a juniorok között Fekete Sámuel (Trió Egerszeg ZTC) szintén a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A felnőttek mezőnyében a legjobban a bajnoki pontot érő 8. helyen ért célba Takács Orsolya (Göcsej KTFE). A szeniorok között az éremre esélyes ZTC-sek ezúttal a rendezésben vettek részt, míg a Göcsej KTFE legjobbjai éltek a hazai terep előnyével. A férfiak mezőnyében Mézes Tibor Sólyom megvédve tavalyi címét, magabiztosan nyert az F45-ös kategóriában. Ugyancsak címvédéssel nyert Varga József a F60-ban. Az egyesület negyedik egyéni érmét Császár Éva az N40-es kategóriában gyűjtötte be.

Az egyéni verseny jobb zalai eredményei. F14A: 7. Czigány Mátyás (Göcsej KTFE), 14. Bednárik Botond (TRIÓ Egerszeg ZTC). F16A: 15. Tompos Gábor (TRIÓ Egerszeg ZTC). F18A: 3. Fülöp Álmos Huba (Göcsej KTFE). F20A: 3. Fekete Sámuel (TRIÓ Egerszeg ZTC), 6. Takács Ticián (TRIÓ Egerszeg ZTC). F45A: 1. Mézes Tibor Sólyom (Göcsej KTFE). F60A: Varga József (Göcsej KTFE). N14A: 15. Czebei Luca (Göcsej KTFE). N16A: 13. Kolcsár Panna (TRIÓ Egerszeg ZTC), 14. Antal Sára (TRIÓ Egerszeg ZTC). N20A: 12. Antal Virág (TRIÓ Egerszeg ZTC). N21A: 8. Takács Orsolya (Göcsej KTFE). N40A: 2. Császár Éva (Göcsej KTFE).

A Kertvárosban lebonyolított vasárnapi váltóversenyen 7 kategóriában összesen 198 váltó 700 tájfutója áll rajthoz.

A váltóverseny jobb zalai eredményei. V14: 6. Göcsej KTFE (Czigány Emma, Czigány Mátyás, Mézes Botond Csegő, Czebei Luca), 8. TRIÓ Egerszeg ZTC (Trellák Júlis, Bednárik Botond, Csók Barnabás, Molnár Csenge). V18: 13. TRIÓ Egerszeg ZTC (Kolcsár Panna, Molnár Botond, Molnár Levente, Antal Sára). V21: 13. TRIÓ Egerszeg ZTC (Antal Virág, Fekete Sámuel, Kiss Kornél, Dely Virág Anna). V135: 2. Göcsej KTFE (Mézes Tibor Sólyom, Császár Éva, Varga József).