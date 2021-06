Zalai úszók aranyai – Bukovics Rebeka és Nett Vivien is ifibajnok lett

A kaposvári Csik Ferenc Versenyuszoda adott otthont az ifjúsági úszó országos bajnokságnak, melyen a Dél-zalai Vízmű SE kiválósága, Bukovics Rebeka 50 m pillangón bajnoki címet szerzett. A Zalaco-ZÚK versenyzője, Nett Vivien a nyílt vízi ifjúsági országos bajnokságon lett aranyérmes.

A somogyi megyeszékhelyen a Dél-zalai Vízmű SE mellett a Zalaco-ZÚK versenyzői is medencébe ugrottak. Bukovics Rebeka személyében pedig nem is akárhogyan, hiszen ő 50 m női pillangón aranyérmes lett. A nagykanizsaiak tehetsége az egyik sprint távon 27,31 másodperces eredménnyel nyert, majdnem két tizeddel előzve meg a második helyezettet. És remeklésének ezzel még nem is volt vége, hiszen 50 m női gyorson is rajtkőre lépett. (Érdekesség, hogy a szám csúcsát Molnár Flóra, a kanizsaiak olimpikonja tartja még 2015-ből, 25,43-mal.) Az idei A döntőbe aztán Bukovics is bejutott, és 26,22-es idejével a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Polgár Sándor vezetőedző tanítványa így két ob-érmet is elkönyvelhetett a kaposvári seregszemlén.

A Zalaco-ZÚK versenyzői közül Nett Vivien is ott volt a medencés számokban, és háromban is döntőt úszott. A 200 méteres pillangóúszásban (2:20,60) a nyolcadik, 800 méteren (9:03,80) a hetedik, 400 m gyorson (4:25,33) pedig az ötödik helyen végzett.

Szombaton még Kaposváron úszott, vasárnap pedig már Szegeden volt Nett Vivien. A Tisza-parti városban rendezték meg ugyanis az idei nyílt vízi úszó országos bajnokságot, ahol a Zalaco-ZÚK versenyzője remekelt. Az U14–15-ös korosztályban 5 km-en megnyerte (1:01,58 perc) a versenyt Nett Vivien. Horváth Csaba edző tanítványa ezzel a sikerrel bekerült az ifjúsági Európa-bajnokságra utazó csapatba is, ezt a viadalt júliusban Párizsban rendezik meg. Mindez azért is nagy szó, mert az egerszegi úszó még csak serdülő korosztályú.

Akad még egy zalai vonatkozású hír, hiszen Betlehem Dávid az ifi ob-n a bajnokság legjobb versenyzőjének bizonyult, Szegeden pedig a juniorok 10 km-es versenyét nyerte nyílt vízen. Betlehem Dávid a ZÚK-ban nevelkedett, ám januártól már a veszprémi Balaton ÚK versenyzője.