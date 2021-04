Zalai rangadó a labdarúgó NB III-ban: Az elszánt és a magabiztos találkozik

Vasárnap 11 órától a labdarúgó NB III Nyugati csoportjában zalai rangadó következik: a ZTE FC II az FC Nagykanizsa gárdáját fogadja.

A házigazda ZTE FC II-nek a tavasz első öt fordulójában egy győzelem, három döntetlen és egy vereség a mérlege. Az a siker pedig éppen egy hete született meg, a Fehérvár FC II ellen. Bozsik József, a kék-fehérek vezetőedzője tisztában van a realitásokkal, csapatát pedig arra készíti fel, hogy lehetőleg a három pont megszerzéséért is harcban lehessenek ezen a mérkőzésen.

– Zalai rangadó következik, de az összecsapást nem szeretném „túllihegni” – kezdte esélylatolgatását az egerszegi szakvezető. – Hazai környezetben persze szeretnénk megszerezni a három pontot, ám tudjuk, hogy a Nagykanizsa jó csapat. A felkészülés során is találkoztunk, akkor a dél-zalaiak 3-1-re nyertek, de most minden más lesz, hiszen bajnoki mérkőzés következik. A két csapatnak más céljai vannak, ők az első ötbe vágynak, mi a bentmaradást szeretnénk kiharcolni. A srácok várják a találkozót, beleállunk a mérkőzésbe, ahogy tesszük mindig, hiszen minden egyes pontra nagy szükségünk van.

– Persze nevezhetjük megyei derbinek a vasárnapit, de mi is érezzük, hogy a járványhelyzetben más egy ilyen mérkőzés megítélése, és nem csak azért, mert nézők nélkül kell játszanunk – vezette fel Koller Zoltán, az ötödik helyen álló FC Nagykanizsa vezetőedzője az egerszegi összecsapást. – A szurkolókat is más nehézségek foglalkoztatják elsősorban mostanság. Ezzel együtt jó kis húsvéti meccsre számíthatunk, amit pozitívan, magabiztosan várunk. Őszi találkozónk előtt három meccsen nem szereztünk pontot, most viszont hét is összejött, van tehát mire építenünk. Nem foglalkozunk azzal, hogy a hazaiaknál lesznek-e visszajátszók, magunkra koncentrálunk. A már korábban sérült Béli Milán és Kovács György mellett sajnos Kretz Bálint is kiesett egy időre, neki szintén elszakadt a térdszalagja. Rajtuk kívül Ekker Milán a Komárom ellen begyűjtötte ötödik sárgáját, ezért kénytelen a meccset kihagyni.