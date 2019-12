Zalai körkép: befejeződött az őszi szezon a kézilabda NB II-ben

Befejeződött az őszi szezon a kézilabdázók NB II-es bajnokságában. A Hévíz SK és az Egerszegi KK női csapatai győzelemmel búcsúztak az évtől, míg a Tungsram SE mindkét csapata vereséget szenvedett. A férfiaknál ez még belefért, ugyanis ez az egyetlen botlásuk az ősszel, és vezetik csoportjukat a szünetben.

NB II. Nők, Délnyugati csoport:

Hévíz–Nemesvámos 28-27 (16-17)

Hévíz, 100 néző. Jv.: Bazsó, Kertész.

Hévíz: Molnár A. – Buzás 8, Burghardt V. 3, Penzer 4, Holczbauer 5, Burghardt L. 6, Horváth I. 1. Csere: Bán-Farkas (kapus), Vágó, Borsi 1, Cseberkó. Edző: Baranyai Norbert.

A tehetséges és az NB I-es ifjúsági bajnokságban is játszó vendégegyüttes betörésekből szerzett gólokat, de aztán a jól támadó hazaiak 12-12-nél egy 4-0-s sorozatuknak köszönhetően tudtak egyenlíteni. Fordulás után döntőnek bizonyult, hogy megszilárdult a hévíziek védekezése, de a 41. percben 20-20-as állásnál rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, ugyanis egy piros lap után hármas emberhátrány alakult ki, ám döntő momentum volt, hogy abban a két percben nem kapott gólt a Hévíz, viszont egyet lőtt. Az NB II-ben ritkán látható izgalmak között dőlt el a pontok sorsa, végül a nagyobb motiváltság és a rutin döntött a kevés cserével rendelkező Hévíz javára. A zalaiak sorozatban harmadszor ünnepelhettek győzelmet.

Jók: Buzás (a mezőny legjobbja), Burghardt L., Penzer, Holczbauer.

Veszprém Pannon SE–Tungsram SE Nagykanizsa 33-25 (14-11)

Veszprém, 50 néző. Jv.: Babity, Kaposi.

Tungsram SE: Csiszár – Szmodics V. 2, Janzsó 3, Herman N. 5, Zvolenszky 10/2, Kovács B. 4, Szmodics D. 1. Csere: Tóth V. (kapus), Kovács D., Raczkó, Csivre E., Csivre V., Nyakas, Andor, Szalai J. Edző: Tóth László.

A mérkőzés elején kétszer is vezetett a kanizsai együttes, míg a Veszprém elkezdhette diktálni a meccstempót. Legalábbis így gondolkodhattak a hazaiak, mivel a dél-zalaiak „vették a lapot” és megfordították az állást: egy 5-0-s etapot produkálva 8-6-ra már Tóth László tanítványai mentek. Sok volt persze akkor még vissza a találkozóból és a Veszprém megyeiek idővel ismét a maguk javára alakították az állást. A második félidő kezdetét aztán nagyon elkapták a vendéglátók, majdnem tízgólos előnyt is teremtettek. Ezt azonban egy ideig a nagykanizsaiak még meg tudták akadályozni, de nem sokáig. Az 54. percben aztán egy igencsak méretes zakó is felsejlett, de végül valamelyest konszolidálták a kialakult helyzetet: a tabellán negyedik Veszprém ellen felkapaszkodtak nyolcgólos hátrányra.

Jók: Zvolenszky, Herman N.

NB I nők, Északnyugati csoport:

Egerszegi KK–Vady Mosonszolnok 31-23 (13-14)

Zalaegerszeg, 50 néző, Jv: Antal, Antalné.

Egerszegi KK: Tállai – Pem 7, Hári 1, Balogh, Borbély 8, Szabó 5, Csata 6. Csere: Becze (kapus), Jáger, Bogár, Újhelyi, Marton, Major, Gotthárd 4. Edző: Csatáné Balogh Beatrix.

Kapkodva és pontatlanul kezdtek a hazaiak, amit a vendégek kihasználtak és tíz perc után 7-2-re vezettek. Védekezést váltott az EKK és a támadásban is pontosabbak lettek a lányok. A félidő hajrájára ledolgozták hátrányukat és mindössze egy gól maradt a csapatok között a vendégek javára (13-14). A második félidőt határozottabb játékkal kezdték az egerszegiek és tíz perc elteltével 17-17-et mutatott az eredményjelző. A folytatásban nagyobb sebességre kapcsolt az EKK, és sorozatban hét gólt szerezve eldöntötte a találkozó sorsát és egy fontos győzelmet szerzett.

NB II. férfiak, Délnyugati csoport:

Tungsram SE Nagykanizsa–Mecseknádasd 23-24 (13-12)

Nagykanizsa, 60 néző. Jv.: Felhő, Öcsi.

Tungsram SE: Balogh Á. – Balogh P. 1, Vadász 5, Kovacsics 6/3, Kiss G. 5, Hári 1, Kisgéczi 2. Csere: Csalló 3, Virág, Horváth B., Miháldinecz. Játékos-edző: Csalló Ádám.

A férfi NB II. Délnyugati csoportjának rangadóján az első helyezett Kanizsa mérkőzött a második Nádasddal és már az első percek után kiderült, hogy nem számíthatnak könnyű találkozóra a kanizsai­ak, mivel a vendégek mindig vezetéshez jutottak. Tartott mindez 7-7-ig, akkor a nagykanizsaiak elléptek négy góllal, viszont az első harminc perc hajrájának pillanataira a nádasdiak felzárkóztak 13-12-re. A második félidő roppant izgalmasan alakult, a baranyai­ak visszavették egygólos előnyüket, s ugyan a Tungi végig a nyomukban volt folyamatos egyenlítésével, de aztán a meccs utolsó percében a vendégek megszerezték győztes találatukat az így is őszi bajnok Tungsram SE Nagykanizsával szemben.

Jó: Balogh Á.

Nők, Északnyugat

1. Büki TK 11 10 0 1 356- 270 20

2. Mosonmagy. U22 11 8 0 3 377- 327 16

3. ALBA FKC U22 11 7 0 4 294- 270 14

4. Celldömölk 11 6 0 5 341- 314 12

5. Sárvár 11 6 0 5 294- 278 12

6. SZESE Győr 11 6 0 5 318- 305 12

7. KK Ajka 11 5 0 6 306- 330 10

8. VKL SE Győr 11 4 0 7 293- 328 8

9. Mosonszolnok 11 4 0 7 285- 327 8

10. Körmend 11 4 0 7 283- 330 8

11. Egerszegi KK 11 3 0 8 273- 303 6

12. Győri ETO U 22 11 3 0 8 308- 346 6

Nők, Délnyugat

1. Siófok U22 11 10 0 1 386-299 20

2. Szekszárd 11 9 0 2 337- 241 18

3. PEAC 11 9 0 2 373- 288 18

4. Veszprém PSE 11 8 0 3 360- 291 16

5. Nemesvámos 11 7 0 4 337- 305 14

6. Kozármisleny U22 11 5 0 6 306- 296 10

7. Marcali 11 5 0 6 303- 324 10

8. Tamási 11 4 0 7 249- 325 8

9. Balatonboglár 11 3 0 8 328- 332 6

10. Hévízi SK 11 3 0 8 259- 313 6

11. Tolna KC 11 2 0 9 253- 381 4

12. Tungsram SE 11 1 0 10 249- 345 2

Férfiak, Délnyugat

1. Tungsram SE 11 9 1 1 337- 260 19

2. Mecseknádasd 11 8 1 2 314- 267 17

3. Holler UFC 11 7 1 3 342- 311 15

4. Bajai KSE 11 7 0 4 325- 294 14

5. Kalocsai KC 11 7 0 4 354- 327 14

6. Siklós 11 7 0 4 304- 301 14

7. Hőgyész 11 6 0 5 313- 310 12

8. Satelit SE 11 4 1 6 316- 318 9

9. Rinyamenti KC 11 4 1 6 297- 328 9

10. Kiskőrös 11 3 0 8 291- 318 6

11. Csurgó U23 11 1 0 10 295- 370 2

12. PVSE II. 11 0 1 10 289- 373 1