Zalai győzelmek után jöhet a téli szünidő!

A kézilabda NB II-ben győzelemmel búcsúztatta 2020-at a Hévíz női, valamint a Nagykanizsa férfi csapata is.

Délnyugati csoport, nők:

Tolna–Hévíz 24-29 (10-14)

Tolna, zárt kapuk mögött. Jv.: Snóbli B., Snóbli Gy.

Hévíz: Bán-Farkas – Lázár 1, Burghardt V. 7, Penzer 4, Holczbauer 3, Burghardt L. 7, Novikova 7. Csere: Molnár (kapus), Balogh B., Fekete, Pesti. Edző: Kissné Gliba Adrienn.

Agresszív védekezéssel kezdtek a hazaiak (3-1), ám a Hévíz zsinórban 4 góllal válaszolt, és ettől fogva már nem is adta ki a kezéből a vezetést. Összeállt a zalai védekezés, Bán-Farkas Dorottya pedig ziccerek sorát hárította. Fordulás után a fürdővárosiak többször indításból is eredményesek tudtak lenni, és remek csapatjátékot nyújtottak. A hazaiak egyszer tudtak felzárkózni (19-22), de a zalaiak újabb 4-0-ás sorozattal eldöntötték a pontok sorsát. A Hévíz remek taktikával aratott megérdemelt győzelmet és 7 meccsen szerzett 10 pontjával a tabella 5. helyén zárta az őszt.

Jók: Bán-Farkas (a mezőny legjobbja), Novikova, Burghardt L., Burghardt V.

Kissné Gliba Adrienn: „Nagyot küzdöttek a lányok és mindig volt valaki, aki a hátára tudta venni a csapatot. Ajánljuk a győzelmet azoknak, akik 2020-ban is támogattak és bíztak bennünk! Elismerés a csapatnak az őszi eredményért, aminek értékét növeli, hogy kevés játékossal értük el.”

Férfiak:

Tungsram SE Nagykanizsa–Kalocsai KC 29-23 (15-13)

Nagykanizsa, zárt kapuk mögött. Jv.: Bóna, Földesi.

Tungsram: Szabó M. – Baranyai Zs. 6, Kiss G. 4, Csalló 1/1, Vadász 3, Hári 2, Kiss L. 4. Csere: Konyicsák (kapus), Kisgéczi 2/2, Balogh P. 3, Széles 4, Kozics 1, Hegedűs. Játékos-edző: Csalló Ádám.

Az elmúlt hetekben két mérkőzése is elmaradt a Tungsram 3. helyen álló férfi csapatának, mely korábban elhullajtott pontokat is, így mindenki örült az újabb bizonyítási lehetőségnek. Ráadásul a listavezető érkezett vendégségbe, mely igazolta is jó hírét: a meccs elején 3-1-re vezetett, a hazaiak azonban 5-5-nél utolérték őket. A csapatok szünetig fej fej mellett haladtak, a második 30 perc viszont már némileg más képet mutatott. A Tungi 20-15-re ellépett, majd az alföldiek felzárkóztak (21-21), de kanizsai oldalon volt még puskapor szárazon. A hazaiak a hajrában produkálni tudtak egy 4-0-ás, illetve egy 3-0-ás etapot is, ezekkel pedig már biztos győzelmet arattak.

Jók: Baranyai Zs. és az egész kanizsai csapat.