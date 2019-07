Zalai győzelem született a kispályás tornán

A ZTE utánpótláskorú játékosaiból álló Hajrá Légiósok csapata nyerte a XIII. Kerettye Termál Kupa kispályás labdarúgótornát. A dél-zalai településen szombaton megrendezett egész napos küzdelemsorozatban 24 csapat vett részt.

A Kerettye Termál Kupa évek óta az egyik legszínvonalasabb nyári kispályás labdarúgótorna a megyében.

– Ezúttal hét megyéből érkeztek csapatok a megmérettetésre, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Somogy és Baranya, valamint Zala képviselteti magát – mondta Marketti Zsombor főszervező. – A résztvevők először 4 csoportra osztva, körmérkőzéses formában játszanak egymással, csoportonként az első 2 helyezett jut tovább, majd kieséses rendszerben haladunk a döntőig.

Bár kemény összecsapások, színvonalas küzdelmek már a csoportmérkőzések során is zajlottak, igazán izgalmassá a negyeddöntőktől vált a torna. Itt került szembe egymással a későbbi kupagyőztes Hajrá Légiósok és a tavalyi bajnok Lábatlan, s büntetőrúgásokkal ugyan, de ebben a sorozatban búcsúzott a korábban két alkalommal is győztes Team Belucci. A döntőben a ZTE fiataljai 4-1 arányban bizonyultak jobbnak az addigra kissé elfáradt nagykanizsai játékosokból álló FC Blackburry csapatánál. Bronzmérkőzést ezen a tornán nem játszanak, a harmadik helyért járó serleget így két csapat, a csesztregi Kiss Bence Fiai és a Szakonyfalu játékosai is átvehették.

A különdíjasok Köcse Bence (Hajrá Légiósok, legjobb kapus), Pethő János (Kiss Bence Fiai, legjobb mezőnyjátékos) és Nyári Olivér (Szakonyfalu, gólkirály 16 találattal) lettek.