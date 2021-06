Zalai érmesek a WKF karate ob-n

Az UTE rendezésében került sor a klub Megyeri úti csarnokában a korosztályos WKF idei országos bajnokságára. A több mint háromszáz karatéka között ott voltak a zalai klubok képviselői is, akik érmekkel térhettek haza.

Ezt ne hagyja ki! A baloldal számára örök ellenség a határon túli magyarság

A koronavírus járvány miatt tavaly elmaradt a magyar bajnokság a fiatalok számára is, így még nagyobb lelkesedéssel készültek az idei bajnokságra. A korlátozó intézkedések feloldása után az idei évben megrendezésre kerülhetett ez a magas színvonalú megmérettetés, azonban az egerszegi Toriki KHKE csapatának így sem lehetett felhőtlen az öröme az újbóli versenyzés okán, hiszen több versenyzőjük sérülés és betegség miatt hiányzott. Így mindössze két karatékával képviselték klubjukat és a várost, de a rendkívül erős mezőnyben kiemelkedő teljesítmény nyújtottak. Osbáth Lora az U14-es korosztály +54 kg-os súlycsoportjában döntőzhetett, melyben 1:1-es végeredmény után bírói döntéssel ellenfelét hozták ki győztesnek, így a dobogó második fokára léphetett. Testvére, Osbáth Hanna szintén ebben a korcsoportban bronzérmet szerzett. A zalaegerszegi gyerekeket Takács Virág Vivien segédedző kísérte és segítette az eredmények elérésében.

A Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület szintén nagyon eredményesen szerepelt és a ZSKE több versenyzővel is képviseltette magát. Ők nem csak küzdelemben, de formagyakorlatban is bemutatkoztak. Lőcsei Fanni Lili és Horváth Jókus Vivienn az U14 korcsoportban, míg Veilinger Ádám egyél feljebb (U16) versenyzett. Lőcsei Fanni Lili hozta a jó formáját és formagyakorlatban az előkelő második helyen végzett, míg küzdelemben egy apró hiba miatt úszott el számára a második helyezés, így végül bronzérmet szerzett. Horváth Jókus Vivienn is jól kezdett, vezetett de az utolsó pillanatban az ellenfele fordítani tudott, így ő nem jutott tovább. Veilinger Ádám formagyakorlatban és küzdelemben is indult. Formagyakorlatban a negyedik helyet szerezte meg, kumitében nem jutott tovább. A fiatalok edzője, Molnár Tamás elmondta, hogy Lőcsei Fanni Lili azon kevesek közé tartozott, akik mind katában mind kumitében dobogóra állhattak, ezzel pedig meghívás kapott a korosztályos válogatott keretbe is.