Zalai érmek a serdülő-ob-n – Kétszáznál is többen álltak rajthoz a cselgáncsozók seregszemléjén

A felnőttek után az elmúlt hétvége második napján a fiatalok vették birtokukba a Zalakerámia Sportcsarnok küzdőterén felállított tatamikat. A serdülő cselgáncsozók magyar bajnokságán 69 egyesület 256 versenyzője vett részt. Zalai szempontból eredményes volt a hétvége.

A serdülő-ob is zárt kapuk mögött zajlott, a magyar szövetség idén minden viadalt ebben a formában engedélyez. Az aranyérmeken 13 klub osztozott, és legalább egy érmet pedig 38 egyesület nyert. A legeredményesebb klubnak a Ledényi Judo Iskola bizonyult, mely 4 arany- és egy ezüstérmet szerzett.

Zalából a Nagykanizsa Judo Klub-Röntgen Kanizsa és az ob-t rendező Zalaegerszegi Judo SE is szerzett érmet. A dél-zalai NJK sportolói két ezüst- és egy bronzérmet nyertek: a 66 kg-os fiúknál Vaska Botond zárt a 2. helyen, míg 81 kg-ban Garai Nimród kapaszkodott fel a dobogó második fokára. A 63 kg-os lányok mezőnyében Köveskáli Zója a 3. helyen végzett, ugyanitt Garai Emese az 5. helyen fejezte be a küzdelmeket. A 40 kg-osok között Mércz Sámuel a 7. helyen zárt. Hóbár Péter edző (mellette Horváth Edina készítette fel a fiatalokat) elégedett lehetett. Előző nap ő maga is tatamira állt: a felnőttek bajnokságán a +100 kg-ban lett hetedik.

A Nagykanizsai TE 1866 öt versenyzővel indult, és ketten közülük éremesélyesként várták a küzdelmeket, de a rossz kezdés rányomta bélyegét a szereplésükre. Az NTE fiataljai közül Gombor Alexandra 52 kg-ban, Nagy Adrián a +81 kg-ban egyaránt a hetedik helyen végzett, míg a még csak diák korcsoportú Gál Márk (40 kg) kilencedik lett.

Úgy lett teljes a nap, hogy a rendező Zalaegerszegi Judo SE is éremmel gazdagodhatott. A szervezésben és a rendezésben amúgy is nagy szerepet vállaltak a ZJSE fiataljai, és Varga Zoltán elnök, illetve ifj. Nagysolymosi Sándor vezetőedző is kiemelte: a klub számára fontos volt, hogy zökkenőmentesen menjen minden ebben a két napban. A ZJSE tagjai közül a 36 kg-os Takács Nóra három győztes meccs után a fináléban kapott ki, és ezüstérmes lett.