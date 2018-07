Zalai csapatok sikerei Brassóban

Szép eredményekkel tértek haza a romániai Brassóban megrendezett Látványtánc Európa-bajnokságról a Nagykanizsai Honvéd Kaszinó Szkes Dance Tánccsoportja és a zalaegerszegi Albatrosz Tánc Sport Egyesület tagjai.

A Magyar Látványtánc Sportszövetség Brassóban rendezte meg Európa-bajnokságát, melyen román, magyar, szlovák és cseh csapatok versengtek.

– Szólótáncosaink és formációink 1 első, 2 második és 4 harmadik helyezést értek el az európai szintű, számos nemzet csapatait felvonultató megmérettetésen – hallottuk Szécsényiné Kápolnás Edina koreográfustól, a Szkes vezetőjétől. – Nagyon sokat készültünk erre a versenyre, a koreográfiákba új lépéseket, technikai, tornaelemeket építettünk be, hogy még sikeresebbé tegyük a produkciókat, hiszen az „A” kategóriában versenyzők már magas pontszámú koreográfiákkal lépnek színpadra. Büszke vagyok a táncosaimra, a színpadon maximális teljesítményt nyújtottak, s ezzel hatalmas élményt adtak nekem és a nézőknek is. Az Eb véget ért, kezdődik egy új év, új koreográfiákkal. Feladatom, hogy a nyár folyamán felkészüljek a szeptemberben kezdődő következő évre. Augusztus végén tartjuk szokásos edzőtáborunkat, ahol a táncosok koreográfusok segítségével megtanulják a versenyre szánt produkciókat. Más zalai csapat is részt vett az Eb-n. A zalaegerszegi Albatrosz Tánc Sport Egyesület 13 koreográfiája 11 aranyérmet, két különdíjat és két ezüstérmet hozott el.

– Szenzációs eredményt értek el a fiataljaink, túlzás nélkül állíthatom, hogy méltón képviseltük Magyarországot és Zalaegerszeget – hallottuk Háriné Molnár Ágnes koreográfustól. – Hatalmas gratulációt érdemel minden táncosom, a szülőket pedig köszönet illeti.