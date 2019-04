Zalai bunyósok szereztek érmeket Érden

A Kanizsa Box Klub nemzetközi edzésnapot szervezett, melyen négy klub – köztük egy maribori egyesület – sportolói szerepeltek.

A programon 46 versenyző lépett kötelek közé és nézők is érkeztek szép számmal. Az öklözők közt 19 volt nagykanizsai, akiknek az esemény remek felkészülési alkalmat kínált a diákolimpiára, melyet immár utánpótlás Magyar Kupának is titulálnak. Az az­óta lezajlott érdi tornán a KBK bokszolói közül – oktatási intézményeiket is képviselve – Szüsz Cintia első, Kovács Petra második, míg Torma Balázs és Szlovák Milán harmadik lett súlycsoportjában, Bogdán Attila és Orsós Renátó pedig ötödikként zárt.

Időközben megérkezett a kanizsai klubhoz a női junior válogatott kikérője Szüsz Cintia részére, a zalai reménység Tatán csatlakozik a kerethez.

– Cintia esetében már a májusi utánpótlás Európa-bajnokságra felkészítő edzőtáborról beszélünk, annak keretében választják ki az induló csapat tagjait. Reméljük, versenyzőnk is bekerül az együttesbe, mely május 22. és június 2. között a romániai Galac városában léphet szorítóba – fogalmazott a KBK vezetőedzője, Tóth László.