Zalai arany és bronz a cyclocross ob-ről

A csapat egyik edzője, Szabó Zoltán elmondta: a viadal eredetileg nem szerepelt az egerszegi mountain bike-os fiatalok versenynaptárában, hiszen a gárda még csak az alapozásnál jár. De ennek ellenére többen is úgy döntöttek, hogy kipróbálják magukat ebben a szakágban.

Az ob-n az előző este lehullott hó, illetve a nulla fok alatti hőmérséklet is próbára tette az indulókat. A bringaparkban több kilométeres körpályát jelöltek ki a sportolóknak, és a kihívást – a cyclocross sajátosságainak megfelelően – több akadály is növelte. Volt egy gokartpályás szakasz, másutt meredek töltés vagy szánkódomb várt a kerekesekre, akiknek a csúszós és technikás szakaszokon eleinte a hóval, később pedig sárral és latyakkal kellett megküzdeniük.

A nézők számára ugyanakkor mindezek külön élményt jelentettek, hiszen látványos jelenetekben nem volt hiány.

A zalaegerszegi versenyzők nagyon jól szerepeltek az extrém körülmények ellenére. Szabó Zoltán külön kiemelte a magyar bajnoki címet szerzett Bruchner Reginát, illetve Vitkovics Vandát, aki sérülten is fel tudott kapaszkodni a dobogó alsó fokára. A többi ZKSE-versenyző helyezései is értékesek – különösen annak fényében, hogy valamennyien korcsoportot léptek erre a szezonra, s így újoncok voltak most a mezőnyökben.

A ZKSE eredményei. U11, lányok: 4. Szücs Borbála, 5. Kálmán Luca. Fiúk: 11. Szép Damján. U13, lányok: 1. Bruchner Regina, 3. Vitkovics Vanda, 5. Szabó Léna, 6. Szücs Júlia. Fiúk: 6. Kálmán Dániel Ákos.