Zalai amatőr teniszezők páros érmei Marcaliban

Miközben Keszthelyen is zajlott egy népszerű teniszverseny, közben zalai amatőr teniszezők is ütőt fogtak Marcaliban, ahol Beach Open néven rendeztek páros viadalt.

Zalai amatőr teniszezők is ütőt ragadtak a somogyi településen, ahol Beach Open néven rendeztek páros viadalt. És megyénk színeinek képviselői nem is vallottak szégyent, hiszen mindkét kategóriában megszerezték az elsőséget és a dobogóra is felfért még egy-egy zalai páros. Az 55 év felettieknél győzött a zalaegerszegi Hajdu Győző és Szabados István párosa, a 2. helyet pedig a kanizsai Baranyás Zoltán, Horváth Zoltán duó szerezte meg. Az 55 év alattiaknál a dobogó legmagasabb fokára a nagykanizsai Halász Dávid és Gyenis Szilárd állt fel, míg harmadikként a keszthelyi Pécsi Attila és Hajas András alkotta kettős zárt. A kép az eredményhirdetés után készült.