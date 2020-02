Zalaegerszegről származik a kapus aki kivédte Cristiano Ronaldo tizenegyesét

Nem akármilyen élményben volt része Senkó Zsombornak. Keveseknek adatik meg, hogy a Juventus első csapatával tréningezzenek, és lehetőségük legyen a világ egyik legjobb labdarúgójának a lövéseit hárítani.

Az Illés Akadémián nevelkedő Senkó Zsombor 2019 tavaszán az olasz rekordbajnok, Juventus együtteséhez igazolt. A 16 éves tehetséges kapus először a torinói klub U17-es csapatának a tagja lett, ahol magabiztosan teljesített. A kemény munka pedig meghozta a gyümölcsét, ugyanis az elmúlt héten nagyot fordult vele a világ. Zsombort meghívták a Juventus felnőtt csapatának edzésére, ahol olyan sztárokkal tréningezhetett, mint Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Leonardo Bonucci, vagy Gianluigi Buffon, de hosszú is lenne a lista mindenkit felsorolni, hiszen világklasszis játékosokból áll a keret.

A fiatal kapust képviselő EM Sports Consulting menedzseriroda hivatalos Facebook-oldalán közölte a jó hírt, hogy Zsombor először készülhetett a Juventus első csapatával. A Bors felkereste Esterházy Mátyás menedzsert, aki részletesebben is beszámolt a történtekről.

– A hét elején még nem esett szó arról, hogy Zsombor a nagyokkal fog edzeni – mondta a Bors érdeklődésére Esterházy Mátyás menedzser. – Viszont amikor kiderült, hogy Ronaldóékkal gyakorolhat, megbeszéltük, hogy végezze úgy a dolgát, mint eddig, odaadással és teljes lendülettel. Ne legyen megszeppenve. Persze ki ne volna egy kicsit „betojva”, ha világsztárokkal egy öltözőben húzza a lábára a stoplist. Ám az izgalom hamar elmúlt, ugyanis a sztárok úgy fogadták, mint egy régi ismerőst. Bátorították, mondták neki, ne most izguljon, elég lesz a pályán, ha majd Ronaldo lövéseivel találkozik.

Esterházy a elmondta, Zsombor meghívása meglepetés volt, igaz, reménykedtek, hogy előbb-utóbb szemet vet az első csapat edzője is a magyar fiúra. Az utánpótláscsapattól folyamatosan pozitív visszajelzések érkeznek Zsombor teljesítményéről, ennek is köszönhető a próbaedzés a legnagyobbakkal – írja a borsonline.hu.

– Persze, beszéltem Zsomborral az edzés után is – folytatta tovább a menedzser. – Mit mondjak, nagyon fel volt dobva. Alig tudtam megmondani neki, hogy csak így tovább, dolgozzon még többet, hiszen most bebizonyosodott, jó úton jár. Esterházy nevetve mesélte, Zsombor a beszélgetésük végére tartogatott egy meglepetést is. – Születésnapi ajándéknak szánta Zsombi, mert tudta, hogy a napokban ünnepeltem – tette hozzá. – Elújságolta, a tréningen végig bevették a játékba a nagyok, nem kímélték a lövésekkel sem. De a legnagyobb élménye, amit szerintem nagypapakorában sem fog elfelejteni, hogy kivédte Cristiano Ronaldo tizenegyesét.

A Senkó Zsombor közös fotókat is készített a Juventus talán két legnagyobb sztárjával, Cristiano Ronaldóval, és Paulo Dybalával. Reméljük, hogy a szombathelyi kötődésű kapus még sokszor találkozik majd a pályán velük.