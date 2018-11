Zalaegerszegi sportlövő fiatalok a lőtéren

Búcsúi céllövöldék, vagy éppen virtuális viadalok, esetleg a vadász apuka példája. Csak néhány a sportlövészethez vezető első lépések indítékaiból azoknál a fiataloknál, akik ma már az élvonalba tartoznak.

A nemrég felújított Ebergényi úti lőtéren járunk, ahol három klub versenyzői osztoznak a pályákon. Köztük a ZTE Sportlövész Klub fiataljai, akik a világ- és Európa-bajnokságokon érmeket szerzett Somogyi Péter vagy ahogy mindenki szólítja, Soma irányításával készülnek a versenyekre. A harmincas éveiben járó fiatalembert kiskamaszként szippantotta be a lövészet, s jórészt önerőből az élvonalba küzdötte fel magát. Az egyesületét 2011-ben alapította, és három éve fogott bele az utánpótlás nevelésébe, jelenleg tizenhat fiatal látogatja az edzéseit. Ma már több sportolójukat országosan jegyzik: válogatott kerettagságot, illetve aranyjelvényes minősítést is szereztek.

Mielőtt valaki azt hinné, hogy a lövészet az agresszív, akciófilmeken függő, fegyver-imádó emberek sportja, nos az nagyot téved. Itt a legkisebb eredményhez is türelem, nagyfokú összpontosítás, önfegyelem szükséges. Az erőszakról szóló világunkban persze érthető a fegyverellenes hangulat, de a hírekben szereplő tettesek nem azok közül kerülnek ki, akik a sportért fogtak fegyvert, mert a lövészet ugyanolyan sport, akár a többi. Ráadásul nagy fegyelemre, felelősségtudatra, tiszteletre és összpontosításra tanít. A gyerekek itt szembesülhetnek azzal, hogy a való világban nem játék a fegyver. Ebben a sportban az egyéni teljesítmény mellett a közösségi szellem, az egymás iránti felelősség sem elhanyagolható.

– Ötödik éve járok ide, édesapám vadász, ez is közrejátszott abban,hogy a lövészet felé fordult az érdeklődésem – fogalmazott Szabó Marcell. A 16 éves nagykapornaki fiú a Ganz középiskola rendészeti tagozatára jár, szabadideje jelentős részét a lőállásban tölti. Eredményei felsorolása sokáig tartana, ezért elégedjünk meg annyival, hogy a legutóbbi komáromi versenyen légpuskával ifjúsági kategóriában első helyet ért el 403,1 körrel 40 lövésből.

– A koncentrálóképességemet és az erőnlétemet jelentősen javította, de jót tett az önbizalmamnak is – foglalja össze, amikor a sport egyéb hozadékáról faggatom. A versenyeken ugyanis 40, de legtöbbször 60 lövést kell leadni az 5,5 kilós fegyverrel, mégpedig 75 perc alatt. Ehhez komoly állóképesség szükséges.

Hasonlóan kedvező változásokról számolt be klubtársa, Remi Jázmin.

– Javította a fegyelmemet és az eddiginél is nyugodtabb lettem – neveti el magát Jázmin. – A hibáim ugyanis azzal magyarázhatók, hogy nem koncentrálok megfelelően, de sokat javultam – magyarázza és hozzáteszi, amióta ide jár, egyszer sem érezte tehernek az edzést, pedig hetente három-négy alkalommal is órákat tölt a lőállásban és mindezt kiegészíti az erőnléti edzés is.

Mint szavaiból kiderült, a Kölcsey középiskola angol két tannyelvű tagozatára járó 15 éves lány a búcsúi céllövöldék gyakori vendége volt, mígnem másfél évvel ezelőtt komolyra fordult a dolog és ismerőse ösztönzésére kereste fel a lőteret. Jázmin a légpuskát is kipróbálta, de végül a légpisztollyal jegyezte el magát. Teljesítményről csak pár adat, a legutóbbi versenyen serdülők között ezüstérmet szerzett, 40 lövésből 348 körös találattal. Előtte pedig a szlovén First Ligában mérette meg magát, 60 lövésből 533 kört ért el, és ezzel egyéni csúcsot lőtt.

A csapat legfiatalabbja, Varga Botond a virtuális lövészet világából csábult el.

– Szeretem a fegyveres számítógépes játékokat, aztán úgy gondoltam, hogy kipróbálom, milyen a valóságban – mondja mosolyogva a 13 éves fiú, aki három éve kopogtatott be az utcájukban lévő lőtérre. A légpuska nyerte el a tetszését, az utolsó versenyén a dobogó harmadik helyére állhatott fel a serdülők között, 40 lövéses számban 372 kört ért el.

– Az erőnlétem, állóképességem sokat javult, ami a sikeres versenyekhez alapvető, hiszen hosszú időt töltünk szinte mozdulatlanul a lőállásban. Emiatt fegyelmezettebbé váltam s úgy érzem, megerősödött az önbizalmam is – sorolja.

Elhivatottságukat látva egyet lehet érteni edzőjükkel, aki úgy fogalmazott, a lövészet a fiataloknak több a sportnál, ez számukra már életforma.