Zalaegerszegen tartották a IV. Decathlon Kupa páros teniszversenyt

A megyeszékhelyen, a ZTE Tenisz Klubban található tenisz­sátorban rendezték meg a IV. Decathlon Kupa páros teniszversenyt, amelyen magas indulói létszámot regisztrálhattak.

Közel ötven játékos nevezett a viadalra, a zalai indulók mellett Veszprémből, Szombathelyről, Kőszegről, Ajkáról és Balatonkeresztúrról is neveztek. A kiírás alapján ranglistás teniszezők is indulhattak, ezért erős és nívós mezőny gyűlt össze. A magas színvonalú tornán előbb a csoportmérkőzéseken kellett túljutnia a mezőnynek, majd a továbbjutók az egyenes kieséses szakaszban folytathatták. A sokszor kiélezett és szoros mérkőzések ellenére is az indulók mindvégig a fair play szellemében küzdöttek a pályán.

A vándorkupát sikerült a megyeszékhelyen tartani, hiszen a ZTE TK két játékosa, Varga Mátyás és Bor Zsolt alkotta páros emelhette magasba a győztesnek járó serleget a kőszegi Horváth Gábor és Sákovics Péter duóval vívott hosszú és színvonalas döntőt követően.

A IV. Decathlon Kupa végeredménye: 1. Varga Mátyás, Bor Zsolt (ZTE TK), 2. Horváth Gábor, Sákovics Péter (Kőszeg TK), 3. Paál Barnabás, ifj. Csalló János (ZTE TK) és Piri Zsolt, Vörös László (Veszprém TK).

Vigaszág: 1. Kerecsényi Gábor, Méry Dániel (Lövő TK), 2. Horváth Csaba, Tóth János (Balatonkeresztúr TK), 3. Molnár József, Gulyás Roland (ZTE TK) és Kerkai Alex, Tóth Benett (ZTE TK).