Zalában ülésezett a Magyar Kézilabda Szövetség országos amatőr tanácsa

A városban tartották meg a Magyar Kézilabda Szövetség országos amatőr tanácsának ülését, ahol a házigazda Zala Megyei Kézilabda Szövetség munkájáról, eredményeiről és terveiről is beszámoló hangzott el.

A tanács elnöke, Oláh Sándor és az elnökségi tagok mellett jelen volt dr. Prémecz Attila és Pitz András főtanácsadó. A zalai szövetség beszámolóját Varga Sándor elnök tartotta, megemlítve: a 2010-ben megválasztott vezetőség fő feladatnak az utánpótlás-nevelés területén való előrelépést, a jobb sportolási lehetőségek biztosítását és a stabil gazdálkodást tűzte ki. Az utánpótlásban az igazolt játékosok számát 485-ről 1500-ra sikerült emelni, s a megyét a leány- és fiúbajnokságok minden korosztályában képviseli csapat. A Kézilabda az iskolában program keretében négy csapatot tudtak komplett felszereléssel ellátni.

A sportcsarnokok felújításában sikerült előrelépni Zala­szentgróton, Zalaegerszegen és Keszthelyen, míg Nagykanizsán a vasutas csarnok felújítása zajlik. Minden zalai sportcsarnokba kihelyeztek félautomata újraélesztő készülékeket, illetve minden működő sportegyesület felszerelt egészségügyi táskát kapott.

Most is elhangzott: szeretnék, ha a központilag megígért új sportcsarnokok programja folytatódna, ami Zala megyét is érinti Hévíz, Lenti és Vonyarcvashegy révén. Szó esett még arról is, hogy a Zala Megyei Kézilabda Szövetség hagyományt teremtve megszervezi az évadzáró-évadnyitó közös vacsorát, ahová a megye minden női és férficsapatának vezetőit meghívja. Itt díjazzák az év legjobb játékosait és adnak át kitüntetéseket azoknak, akik évtizedeken át kiváló munkát végeztek a megyei kézilabda sportágban.

A keszthelyi tudósítónk, dr. Iglódi Endre által 2018-ban szerkesztett Zala megye kézilabda-története című könyv előzetesét maga a szerző mutatta be a hallgatóságnak, ami nagy elismerést aratott.

Az elhangzott beszámoló után az amatőr tanács vezetői véleményezték a megyében zajló munkát, jónak ítélve azt. Pitz András főtanácsadó is egyetértett az elnökség véleményével, ezt követően a Vas Megyei Kézilabda Szövetség beszámolóját hallgatták meg.

Császár József, a Zala Megyei Sportegyesületek Egyesülésének elnöke megköszönte, hogy Zalaszentgrót ad­hatott otthont a találkozónak, amit nagy sportdiplomáciai sikernek könyvelt el.