Zala megyei labdarúgó-bajnokság: fókuszban az új szezon

A Zala megyei labdarúgó-bajnokság rendben befejeződött, és már készülnek a következő szezonra. Józsi György, az MLSZ Zala Megyei Igazgatóságának első embere örül a zavartalan zárásnak, de fontosnak érzi, hogy a csapatok a jövőben is körültekintőek legyenek.

A tervezett záráshoz képest ugyan később, de június 20-ig lejátszottak minden elmaradt találkozót a megyei bajnokságban. Józsi György elmondta, az volt számukra is a legfontosabb, hogy minden találkozót megrendezzenek.

– A csapatok pozitív hozzáállása is kellett a sikerhez – szögezte le a megyei igazgató. – Az MLSZ elnöksége korábban hozott egy döntést, hogy az a csapat, amely a vírushelyzet miatt nem tud kiállni, nem szankcionálható. Ezt a döntését aztán a tavasz közepére már visszavonta, illetve csak indokolt esetben lehetett elfogadni kéréseket. Szerencsére alapvetően mindenki futballozni akart, s noha tartottam tőle én is, de a megyei első osztályt sikerült május végére a tervek szerint befejezni. A pandémia miatt nagyobb visszaesés nem következett be, dicséret érte a csapatoknak és a kluboknak is, hogy sikerült így lezárni valamennyi bajnokságot. Mindenképpen pozitívum az is, hogy a megyei bajnok Tarr Andráshida visszajutott az NB III.-ba.

A versenykiírások már elkészültek a következő szezonra, és a nevezés ideje is eljött. A 2021–2022-re vonatkozó zalai kiírásokat az MLSZ elnöksége is jóváhagyta, így a megyei I., II., III. osztályú felnőtt-, a női felnőtt-, a téli kupáét, valamint az I., II. osztályú U19-es, U16-os és U14-es bajnokságét. Újdonság, hogy a következő bajnoki évben először lesz U13-as bajnokság, amelyet tornarendszerben és csökkentett pályán rendeznek meg.

Visszatér a Zala megyei kupa, vagyis valamennyi felnőttcsapatnak kötelező az indulás a 2021–2022-es szezonban, a végén az MLSZ által meghatározott számú csapat jut fel a 2022–2023-as magyar kupa főtáblájára. A megyei kupaküzdelmek várhatóan augusztus 1-jén kezdődnek.

Józsi György a bajnokságok létszámára vonatkozó kérdésünkre elmondta: minden a nevezésektől függ, de információi szerint nem lesz probléma. Noha mindig vannak visszalépő együttesek, de szinte minden évben új csapatok is neveznek, így az összlétszám viszonylag stabil. Szeretnék, ha az I. osztályt 16 csapat alkotná, s bár a Hévíz kieső helyen végzett, a feltöltési szabályzat adta lehetőséggel élve fel fogják kérni a fürdővárosi gárdát az indulásra.

A megyei igazgató fontosnak érezte felhívni a csapatok figyelmét, hogy időben kérjék a sportorvosi vizsgálatokra az időpontokat, nehogy emiatt csúszásba kerüljenek.

Pályázatok, illetve képzések ügyében is kérdeztük Józsi Györgyöt.

– A 2021–2022. évre sok taós pályázati kérelem futott be úgy működésre, mint fejlesztésre – mondta a megyei igazgató. – Az MLSZ kilencmilliárd forinttal kevesebbel rendelkezik, mint korábban, és úgy döntött, hogy a működési szintet tartani akarja, így az ingatlanfejlesztésre nem lesz forrás ebben a ciklusban. A létesítményhelyzettel kapcsolatban felmérés készül, melynek lényege, hogy az egyesületeket kategóriákba sorolják. Országosan lesznek az akadémiai központok (A), a tehetségközpontok (B), ide tartozik a ZTE FC is, és a C típusú körzetközpontok, melyek a megyében jelenleg a Hévíz, Nagykanizsa, illetve a Tarr Andráshida SC és a Magnetic-Andráshida TE. A megyei csapatokat leginkább érintő D típusú besoroláson belül is vannak szempontok: figyelembe kell venni, milyen múltú csapatról van szó, illetve a település lélekszámát is, ahol működik. A felmérést a pályahitelesítéssel párhuzamosan augusztus 26-ig el kell végezni. Később pedig a pályázatoknál figyelembe lehet venni, hogy hol mire van a legnagyobb szükség. Az edzőképzésekről annyit tudok elmondani, hogy az ősszel indulnak. Nagy változás, hogy nem lesz létszámkorlátozás a jelentkezésnél, majd a felvételin dől el, hogy ki kerül be és kezdheti el az adott tanfolyamot.

Az átigazolási szabályzat nem változik, a ZMI és az MLSZ honlapján ezzel kapcsolatban minden részlet megtalálható.