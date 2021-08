Zaklatott mérkőzésen kapott ki a ZTE FC

A labdarúgó NB I. 2. fordulójában, időrendben a második találkozón lépett pályára a ZTE FC a Mezőkövesd vendégeként és olyan mérkőzést játszott, amin volt minden. A találkozót a Mezőkövesd nyerte meg, de ott volt a lehetőség a ZTE FC számára is a pontszerzésre.

Mezőkövesd-Zsóry FC – ZTE FC 3-2 (2-0)

Mezőkövesd, 1500 néző. Jv.: Pillók (Szert, Szalai).

Mezőkövesd: Antal B. – Farkas, Pillár, Kocsis, Katanec – Cseri (Vutov, 71.), Cseke, Besorovic (Karnitski, 90.) – Madarász (Nagy D., 76.), Jurina (Drazic, 76.), Chrien (Calcan, 71.). Vezetőedző: Pintér Attila.

ZTE FC: Demjén – Serafimovic, Kálnoki-Kis, Bobál D., Gergényi – Bedi, Sankovic, Halilovic (Szalay, 62.)- Babati (Meshack, 62.), Koszta, Skribek (Spoljaric, 78.). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Gólszerzők: Jurina (15.), Cseri (54.), Besirovic (83.), illetve Koszta (67.), Serafimov (69.).

Sárga lap: Drazic (78.), Cseke (87.), illetve Koszta (36.), Kálnoki-Kis (75.), Bobál D. (82.).

Kiállítva Drazic (81.), illetve Kálnoki-Kis (82), Bobál D. (88.).

Ugyanúgy, mint egy éve, ezúttal is a második fordulóban találkozott a két csapat. A házigazda győzelemmel kezdett, a zalaiak döntetlennel, tehát nem „üres kézzel” várták a folytatást. A ZTE FC kezdőcsapatában kényszerű változtatás történt, hiszen Tajti Mátyás sérülés miatt el sem utazott az idegenbeli találkozóra, aki egy hete a Fehérvár FC ellen kezdett. Ugyanakkor a korábban sérült Bojan Sankovic visszatérhetett és volt még egy „csere”: Skribek Alen kapott bizalmat, Zimonyi Dávid pedig kispados lett.

Nos, gyorsan adódott izgalom, hiszen az 5. percben Pillók Ádám játékvezető büntetőt ítélt a hazaiak javára, de várni kellett. Tény, hogy Serafimov keze Besirovic mellét támasztotta, aztán a hazai támadó elesett. Közbelépett a VAR és nem kevesebb, mint perc kellett ahhoz, hogy végül Pillók mondja ki az „igent”, azaz a nemet: visszavonta korábbi ítéletét. Ezt megúszta a ZTE FC, amely nem igazán érezte a ritmust, így jobbára a Mezőkövesd támadott és a 15. percben egy jobbról érkező labdát Jurina 8 méterről fejelte a kapuba úgy, hogy Demjén még beleért a labdába, 1-0. Ez így simának tűnt, úgyhogy aktívabbnak kellett lennie az egerszegieknek és a 22. percben Bobál közeli fejesénél Antalnak kellett nagyot védenie a gólvonalon. Ettől függetlenül a Mezőkövesd igyekezett kézben tartani a találkozót, inkább visszahúzódott és hagyta, hogy az ellenfél mit kezd ezzel. A 32. percben aztán egyenlített a ZTE: Skribek szabadrúgása után Koszta fejelt a kapuba, de vizsgálták a gólt. Azt, hogy a zalai támadó könyöke elérte-e Katanec arcát, aki a földön maradt. Újabb négy perc kellett ahhoz, hogy visszavonják a találatot… Ráadásul Koszta sárga lapot is kapott. A ZTE FC igyekezett javítani a helyzetén, és a 42. percben Skribek átadása után Babati középen, teljesen tisztán léphetett volna ki, de rosszul vette át a labdát. Senki nem volt előtte, más kérdés, hogy még megmentette a labdát, de aztán elsodorták. Jó hosszúra nyúlt az első félidő, hiszen a hosszabbítás 8 perc lett volna… Aztán az 51. percben a menteni igyekvő Babati lábbal eltalálta Besirovic testét, újabb videózás következett, aminek a végén Pillók büntetőt ítélt. Cseri a bal alsó sarokba helyezett, 2-0. Az első félidő 55 percig tartott…

Ráadásul Waltner Róbert, a ZTE vezetőedzője reklamálásért piros lapot kapott, így a második félidőt már csak a lelátóról követhette. Nem volt tehát könnyű helyzetben az egerszegi csapat, amely próbált javítani a helyzetén, Koszta be is talált, de előtte Babati lesről játszotta vissza a labdát. A Mezőkövesd előnye birtokában kivárt, hagyta, hogy a ZTE kezdeményezzen. Kettős csere következett egerszegi oldalon, frissítésként Meshack és Szalay érkezett a pályára. Aztán felgyorsultak az események. A 67. percben Skribek remek megmozdulásai után balról adott be és Koszta négy méterről fejelt a kapuba, 2-1. Aztán jött az egyenlítés! A 69. percben Koszta mellel tette vissza a labdát az érkező Serafimov elé, a védő pedig a tizenegyes ponttól laposan helyezett a kapuba, 2-2. A ZTE továbbra is szinte csak a Mezőkövesdi térfélen tartózkodott, Pintér Attila pedig cserékkel próbált ritmust váltani. A zalaiaknál a hajrában bemutatkozott a nemrég igazolt horvát Josip Spoljaric, aztán a hazaiak csereként beállt játékosa, Stefan Drazic ritka „bravúrt” könyvelhetett el. Öt perccel beállása után két sárga után máris mehetett zuhanyozni. Ám nem sokáig volt emberelőnyben a ZTE… Gyakorlatilag egy percig, ugyanis Kálnoki-Kis is megkapta a második figyelmeztetését, ami után a piros is villant. A 83. percben pedig újra vezetett a Mezőkövesd. Besirovic szabadrúgása kipattant a sorfalról, ám a hazai támadó azonnal ismételt és labdája utat talált a jobb alsó sarokba, 3-2. Nem lehetett mondani, hogy eseménytelen mérkőzést láttunk volna, aztán a 88. percben Bobál is megkapta a második sárga lapot, azaz a pirosat…

Az biztos, hogy lesz mit elemezni a találkozó után és lesz visszhangja ennek az összecsapásnak. Amit, megnyert a Mezőkövesd, ám az, hogy megérdemelten-e, ezen lehet majd vitatkozni. Mindenesetre a több gólt a hazaiak lőtték, ez nem lehet vita tárgya, de a ZTE is közel volt ahhoz, hogy pontot szerezzen.