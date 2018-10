Zaklatott meccsen megvan a ZTE KK negyedik sikere is

Negyedik győzelmére készült a férfi kosárlabda NB I A-csoportjában a Zalakerámia-ZTE KK, melyben a 4. forduló nyitómérkőzésén a Szeged volt az ellenfele. S ha már Szeged, akkor igencsak paprikás hangulatú mérkőzés kerekedett a találkozóból, amit az egerszegiek nyertek.

Zalakerámia-ZTE KK – Naturtex-Szeged Szedeák 74-57 (15-17, 23-17, 18-15, 18-8) )

Zalaegerszeg, Zalakerámia Sportcsarnok, 1400 néző. Jv.: Papp, Frányó, Boros.

ZTE KK: Ware 16/6, Thompson 8, Gliebov 12/12, Szabó Zs. 12, Agafonov 13/3. Csere: Papp 6, Durázi 2, Doktor 5/3, Gulyás, Bagó. Vezetőedző: Bencze Tamás.

Szeged: Davis 8/3, Boltic 4/3, Wirth 14/9, Juhos, Sulovic 6. Csere: Green 17/9, Vágvölgyi, Révész 6, Kerpel-Fronius G. 2, Bonifert, Mayer, Varga. Vezetőedző: Andeljko Mandic.

Kipontozódott: Agafonov (29.), illetve Juhos (18.).

Kiállítva: Suilovic (36.).

Bernand Thompson ott volt a ZTE KK kezdő ötösében, amit azért lényeges megemlíteni, hiszen vele kapcsolatban elhangzott, hogy a bokája nem teljesen egészséges és csak annyit játszik majd, amennyi szükséges. Öt perc játék után ő volt az, akit először hívott le a kispadra Bencze Tamás vezetőedző, az addigiak pedig teljesen kiegyenlített játék képét mutatták (7-8). S éppen ekkor akaszkodott össze Sulovic és Agafonov. Állt a játék, hiszen első ránézésre úgy tűnt, hogy a két kosaras mozdulata akár súlyosabb következményekkel is járhat, de a videózás után „sima faultok” kerültek kiosztásra. A közjáték egyáltalán nem tett jót a mérkőzésnek, inkább pankrációra emlékeztettek a következő percek, Durázi és Green labdáért vívott harca után pedig Szabó kapott technikai hibát. A hazai drukkerek persze „megtalálták” a játékvezetői hármast, a Szeged vezetett (13-17), s minden tekintetben a legjobbkor jött a negyed vége, hogy mindenki szépen lehiggadjon. Egy perc híján fél óráig tartott az első etap. A Szeged a folytatásban is nagyon elszánt volt és az egerszegieket hibákra tudta kényszeríteni (19-25). Mondjuk, tényleg azon a határon védekezett a vendégcsapat, amiből sok kétes ütközés keletkezett. Ware kosarával a ZTE KK egyenlített (25-25), a vendégek centere, Nenad Sulovic pedig nem lett az egerszegi publikum kedvence… Nyugodt légkörű mérkőzésről szó sem volt, s 30-26-os vezetésnél Juhos kapott ellen ítéltek faultot, majd technikai hibát és kipontozódott. Andeljko Mandic, a vendégek mestere is „pályára lépett” – nem kellett volna… A ZTE KK vezetett, de a 38-34-es félidei eredmény, de legfőképp az addig látottak alapján ez a meccs egyáltalán nem volt lefutva.

A második félidőben már inkább a játékra koncentrált a két csapat. A zalaiaknál Thompson – aki természetesen nem csak öt percet kapott a játékra – tűnt nagyon agilisnak, de kevés pont esett (42-38). Aztán a ZTE KK kapott el egy jó szériát, amit Doktor zárt le egy hármassal és a zalai előny tíz pontra nőtt (51-41). Ám nem sokkal később hazai oldalon Agafonov kipontozódott, ami érzékeny veszteségnek tűnt. Jó meccsről nem, izgalmasról annál inkább beszélni lehetett.

A Szeged nem szakadt le, Green pontjaival tartotta magát a negyedik negyedben is (58-51). Gliebov hármasa javított a ZTE statisztikáján, de összességében nem sültek a távoli dobások. Nenad Sulovic aztán szándékos ütésért (Doktort találta el) a kiállítás sorsára jutott, s innen már nem volt visszaút a Szegednek (68-55). A ZTE KK bebiztosította sikerét, ami a negyedik volt neki és folytatódott a veretlensége.