Zajlik a felkészülése az NB III-as zalai labdarúgócsapatoknak

Javában tart a felkészülése az NB III-as zalai labdarúgócsapatoknak, melyek közül a Hévíz SK már túljutott egy felkészülési mérkőzésen, míg az FC Nagykanizsa éppen a mostani hétvégén vívja meg első edzőmeccsét.

A labdarúgó NB III Nyugati csoportban a bent maradásért harcol az újonc Hévíz SK, amely bízik benne, hogy sikerül célja és az ősztől is a magyar harmadik vonal tagja lehet. A felkészülés során eddig egy találkozót játszott Damina László együttese, amely legutóbb a szlovén II. osztály idehaza is jól ismert csapatát, az 1903 Nafta Lendava együttesét fogadta. Győztek a szlovénok 3-1-re, a Hévíz SK pedig a mostani hétvégén szombaton 15 órától a hévízi műfüves pályán a Veszprém megyei bajnokság éllovasát, a Balatonfüredet fogadja.

A fürdővárosiak erősíteni is szeretnének, ami folyamatban van jelenleg is. A ZTE FC-től kapott információ szerint a tavasszal kölcsönben szerepel majd a Hévíz SK együttesében a ZTE FC védője, Sebestyén Lóránt, valamint Szökrönyös Dániel. A 19 esztendős Sebestyén az NB I-es kerettel készült és az ősszel Magyar Kupa-találkozókon és edzőmeccseken szerepelt is a felnőttek között, ám a felnőttek között a rendszeres játéklehetőség miatt adják kölcsön a fejlődése érdekében. Szökrönyös Dániel az ősszel a Lendva csapatában szerepelt, most kölcsönbe megy Hévízre, ő is a több játéklehetőség miatt – tudtuk meg Sallói Istvántól, a ZTE FC sportigazgatójától.

A másik NB III-as csapatunk, az FC Nagykanizsa jóval kedvezőbb helyzetből várhatja a tavaszi folytatást. A kanizsaiak az ötödikek a Nyugati csoportban, akiknél a télen edzőváltás volt, hiszen Barna László helyét Koller Zoltán vette át a vezetőedzői poszton. A dél-zalaiak szombaton 13 órától a szintén NB III-as, a Középcsoportban második helyen álló Szentlőrinc vendégei lesznek az első téli felkészülési találkozójukon. A kanizsaiak keretében nincs változás, és úgy tűnik, hogy nem is lesz.

– Nem tervezünk változást a keretben, látjuk persze a hiányposztokat de ezt megpróbáljuk saját erőből megoldani – mondta el kérdésünkre Koller Zoltán. – Próbajátékostól ettől függetlenül nem zárkózunk el, a munka zavartalanul halad, és a hétvégén lejátsszuk az első felkészülési meccset is. Pál Dávid egyelőre külön edz, az őszi keresztszalag-szakadása után talán két hónap múlva készülhet ismét komolyabban.