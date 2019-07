XXII. Kanizsai Military Nemzetközi és Országos Lovastusa Minősítő Verseny: népes mezőny, sok külföldivel

Pénteken kezdetét vette a XXII. Kanizsai Military Nemzetközi és Országos Lovastusa Minősítő Verseny, valamint az Országos Championatus Döntője.

A kanizsai lovastusaversenyt 1996 óta rendezik meg e formájában, s ha volt is egy-egy esztendő, amikor kimaradt, a dél-zalai verseny igencsak nagy hagyományokra tekint vissza. Főképp, ha ehhez hozzá­tesszük, hogy a már említett évszám előtt is javában rendeztek militaryversenyt, csak a kereteit akkor még nem szabták meg a jelenlegi formájában és ilyen komolyan.

Azóta sokat változott a Csónakázó-tó környéke is, a kirándulóövezet állandó változásban van. Talán ezért is volt óvatosabb az idei program előtt és kapcsán Dobri Lajos, a megyei lovasszövetség elnöke.

Egy biztos, a mostani mezőnyre sem lehet panasz, hiszen nagyon sokan érkeztek, a nevezési lista a százas szám fölött van. A verseny természetesen a nemzetköziségéből adódóan még rangosabb, és a már jól bejáratott olasz és osztrák vonal mellett ezúttal ismét jelentős arányban képviseltetik magukat a lengyelek, összesen pedig hat országból érkeztek a nevezők. Azok a lovas versenyzők, akik a pénteki napon a díjlovaglásnak futhattak neki a reggeli óráktól, kezdve az egy- és kétcsillagos (nemzetközi) kategóriákkal, később a nemzeti számokkal folytatták.

– Az elmúlt héten jelentkeztek még úgymond túlnevezők is, megpróbáltuk sikeresen őket is a mezőnybe „integrálni”. Úgy gondolom, a szervezőbizottság nem vallott szégyent – mondta el a szervezők részéről Dobri Lajosné. – Akadt egy-egy korábbi jelentkező, aki végül nem érkezett meg, de ez nem okozott fennakadást, sajnáljuk persze, de a verseny megy tovább. A sportág utánpótlását jelentő championatus-kategória tagjai is dicséretesen mennek, és örülünk annak, hogy a külföldiek is szép számmal képviseltetik magukat csehektől az osztrákokig bezárólag. Utóbbiak ráadásul roppant mód be is kezdtek, hiszen a nemzetközi kategória egyikében az első hat helyen ausztriai lovas található a díjlovaglás után.

Szombaton a military keretében a tereplovaglás következik. A szám reggel kilenc órától veszi kezdetét, és valódi erőfelmérőt tartogat lónak és lovasának. Vasárnap délelőtt 10 órától aztán jöhet a nézők számára is igazi látványosságul szolgáló díjugratás, melynek programja után alakul ki az egyes kategóriák végső sorrendje mind az országos, mind a nemzetközi versengés keretei között.